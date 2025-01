Paita, oggi i funerali in Cristo Re

Era molto legato all’associazione Real Flavor, Vittorio Paita, scomparso nei giorni scorsi a 69 anni. Generoso, dolce e disponibile. "Nonostante le serie condizioni di salute, Vittorio ha sempre voluto contribuire alle attività e alle iniziative promosse", dichiara il presidente Marco Vecchi. In questo momento di profondo cordoglio, l’associazione, gli amici e la famiglia vogliono sottolineare l’impegno del maresciallo dell’esercito in pensione. "Fra i tanti ricordi condivisi ricordiamo la partecipazione alla raccolta fondi alla Festa della Castagna di Calice nel 2018, la comparsa nel ruolo di Babbo Natale all’evento al Burger King e la visita al Mentana Rock Benefit". La sua dedizione alla causa dell’associazione, ha spinto la famiglia a contribuire con una donazione in occasione della sua scomparsa. "Lo stesso Vittorio – dichiarano i familiari – ci lascia con la precisa indicazione di contribuire alla causa, preferendo una donazione a Real Flavor". Per chi volesse contribuire, ecco l’Iban: IT98T0503410703000000020877. I funerali sono previsti oggi pomeriggio, alle 15, nella Cripta di Cristo Re.

m. magi