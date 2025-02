Pace fatta tra i consorzi di bonifica: "Definiti tutti i criteri del contributo"

Si è finalmente conclusa nel migliori dei modi l’annosa questione che riguardava la presunta sovrapposizione fra il Consorzio di Bonifica Toscana Nord e i due consorzi interregionali del Canale Lunense e di Albiano-Ceparana. Una vicenda che nel corso degli anni aveva portato a una doppia richiesta di versamento del contributo sia da parte del Consorzio di Bonifica Toscana Nord sia da uno dei due consorzi interregionali, a seconda della zona di influenza.

"A seguito di richieste avanzate dagli utenti e dal Consorzio – spiega Dino Soldini – presidente del Consorzio di Bonifica Toscana Nord - è arrivato in questi giorni il chiarimento definitivo. Non esiste più una sovrapposizione fra le aree di competenza dei consorzi. Abbiamo dato quindi avvio all’annullamento di tutte le richieste di contributo dal 2016 al 2023 per le proprietà che ricadono nelle porzioni di comprensorio dei consorzi interregionali".

Via libera alla possibilità di eliminare dal perimetro di contribuenza del Consorzio di Bonifica Toscana Nord tutte le proprietà immobiliari ricadenti nell’area di competenza dei consorzi interregionali a partire dal 2016 in poi. "Provvederemo al rimborso dei tributi eventualmente versati nello stesso periodo – conclude il presidente Soldini -. Invitiamo gli interessati a presentare richiesta attraverso i moduli disponibili sul sito del Consorzio".

E.S.