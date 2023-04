Ottica Damiani inaugura il nuovo centro in via 24 Maggio angolo via Pascoli

Oggi, sabato 8 aprile, alle ore 17.30 Ottica Damiani inaugurerà anche alla Spezia, in via 24 Maggio angolo via Pascoli, un nuovo centro ottico per essere più vicino alle esigenze dei molti clienti spezzini. Fondata nel 1991 a Ceparana dove risiede anche la sede della fabbrica di occhiali da sole e vista, col tempo ha aperto centri anche a Sarzana, Luni e Masero di Terrarossa, con uno staff competente (nella foto), specializzandosi anche come centro lenti a contatto. L’utilizzo di materiali di qualità, le strumentazioni di ultima generazione e la grande professionalità hanno permesso alla famiglia Damiani di conquistare sempre più mercato e l’apertura del centro ottico nella nostra città ne è la conferma. All’inaugurazione seguirà un rinfresco con la consegna di simpatici gadget e una serie interessanti di promozioni.