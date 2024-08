Ora Degli Innocenti ’sboccia’ in riva al Golfo. Mediano e regista, farà il vice di Esposito

Quando esordì in Serie A con l’Empoli nel match perso contro la Juventus il 21 ottobre di due anni fa, Duccio Degli Innocenti raccontava dell’emozione di ‘sbocciare’ tra i grandi della squadra dove è cresciuto dal 2012. Da ieri è ufficialmente un nuovo giocatore dello Spezia, in prestito con diritto di riscatto, ma con controriscatto da parte dei toscani. Ventuno anni compiuti il 28 aprile, dotato di ottime qualità tecniche, dinamismo e grande temperamento, Degli Innocenti vanta anche 20 presenze con le selezioni giovanili della Nazionale. Il ragazzo di Montevarchi sarà il vice Salvatore Esposito, mediano con compiti di impostare, sulle orme di Kristjan Asllani, suo esempio.

Qualcosa, però, potrebbe cambiare. E probabilmente non nelle gerarchie. Infatti, se per il più grande dei due fratelli Esposito, arriverà un’offerta importante, davvero importante, la società aquilotta potrebbe anche decidere di farlo partire. Ipotesi remota, benissimo, ma nell’eventualità, c’è un calciatore che piace: è il francosenegalese Omar Correia, centrocampista della Triestina, che milita in Serie C. Cresciuto a livello giovanile tra Le Havre, Entente e Versailles, Correia ha giocato con la squadra B del Paris Saint Germain prima di approdare al Koper, nella massima serie slovena disputando 30 partite con tre gol e prendendo parte anche ai preliminari di Conference League. Nella scorsa stagione ha iniziato il campionato con il team di Capodistria, giocando quattro incontri prima di arrivare a Trieste e collezionare 32 presenze con 1 gol e 5 assist. L’occasione per parlare del calciatore con il club friulano – non c’è una vera e propria trattativa – è nata dopo il passaggio in prestito di Raymond Krollis proprio alla Triestina. L’attaccante lettone è appena rientrato dal prestito all’Mfk Vyskov in Repubblica Ceca, dove ha raccolto nella seconda metà della stagione (in Serie B) 12 presenze, realizzando 5 gol e servendo 3 assist, e andrà a Trieste in prestito con diritto di riscatto. Il mercato delle cessioni resta comunque aperto, con Lukas Muhl che potrebbe essere il prossimo a partire, sebbene nessuna offerta concreta sia pervenuta per ora al club dei Platek.

Marco Magi