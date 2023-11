Operatori di Asl5 a lezione dalla polizia per gestire gli utenti aggressivi

La Spezia, 29 novembre 2023 - Nell’auditorium dell’Autorità Portuale di La Spezia si è tenuta oggi la prima edizione del corso rivolto a 40 operatori Asl5 di 'Gestione dell’utente non collaborativo e/o aggressivo', progetto formativo di residenza aziendale che intende, attraverso metodi di insegnamento interattivi e non, preparare gli operatori ad identificare, valutare, gestire e ridurre le situazioni a rischio; implementarne la sicurezza attraverso la conoscenza di tecniche e comportamenti volti ad allontanare le azioni di aggressione.

Il corso – i cui responsabili scientifici sono Silvia Simonini, medico competente coordinatore, e Alessandro Rinaldi, responsabile del servizio di prevenzione e protezione – è organizzato in collaborazione con la Struttura Formazione aggiornamento di Asl5 e la polizia. Nel pomeriggio sta proseguendo le esercitazioni sempre a cura di Carlo Barbieri e Giorgia Minotti, entrambi direttori tecnici superiori psicologi della polizia.

“Questo corso organizzato con la collaborazione della polizia, che ringrazio – afferma Paolo Cavagnaro, direttore generale Asl5 – risponde ad un’esigenza che sta diventando sempre più pressante: dare agli operatori sanitari e non, che hanno contatti costanti con il pubblico, gli strumenti per gestire i casi in cui si trovano a dover interagire con un cittadino aggressivo. L’aggressività non è mai la risposta giusta ad una criticità, ma in determinati contesti va riconosciuta e valutata. Questo progetto formativo ci consentirà di mettere in atto tecniche e comportamenti che possono contenere e disinnescare una situazione che può diventare pericolosa e in questo ambito è un tassello importante per costruire una cultura altra, un punto di partenza dal quale seguiranno nuovi corsi e attività”.

“L’iniziativa di oggi vuole essere parte esplicativa del Protocollo realizzato con l’Asl5 in occasione della riapertura del posto fisso di polizia all’interno dell’Ospedale Sant’Andrea – dichiara Lilia Fredella, questore della Spezia – . Con il Protocollo e ancora di più con queste lezioni, si intende rafforzare e valorizzare l’importante rapporto tra operatori sanitari e della polizia. Si tratta di un rapporto che è sempre esistito ed è stato consolidato in particolare negli ultimi anni in occasione della stretta collaborazione avvenuta durante l’emergenza Covid 19. Gli incontri tenuti dai direttori tecnici superiori Barbieri e Minotti in queste giornate, si svolgono anche in diversi contesti e in altre parti d’Italia. Si spera potranno ripetersi in futuro nuovamente nella nostra provincia, visto il grande riscontro e l’importanza del tema trattato”.

Marco Magi