Operaio deceduto, Peracchini: “Lavoro non deve mettere a rischio la vita delle persone”

La Spezia, 23 novembre 2023 - Il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchin interviene in merito al tragico decesso dell’operaio al museo ferroviario di Migliarina. “Nel pomeriggio di oggi un uomo di 55 anni ha perso la vita mentre svolgeva il suo lavoro - dichiara il sindaco - . Esprimo le mie più sentite condoglianze alla famiglia e mi auguro che venga fatta chiarezza nel più breve tempo possibile sulle cause dell’incidente. La sicurezza sul lavoro è un tema che deve essere prioritario ed è fondamentale che datori di lavoro, associazioni e istituzioni si impegnino sulla prevenzione, in una attività di costante formazione e informazione sulle norme che tutelano la vita del lavoratore in modo che simili tragedie non accadano più”.

marco magi