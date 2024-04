Omaggio a Gershwin alla scuola ’Fermi’

L’istituto comprensivo ‘Anna Frank’ (appartenente all’Isa 5) prosegue nell’organizzazione di eventi culturali a cui possono partecipare tutti i cittadini. Nella scuola primaria ‘Fermi’ di Valdellora, domani sera dalle 21 alle 22, è in programma l’evento musicale dal titolo ‘George Gershwin, 100 anni dopo Rapsodia in blue’. Si tratta di un’interessante conversazione musicale con il direttore del Conservatorio Puccini della Spezia, Giuseppe Bruno. La serata rientra nel ciclo degli incontri ‘Cultura in quartiere - Eventi, concerti, presentazioni letterarie e molto altro’. "La scuola fa parte di una comunità dalla quale si sente accolta e sostenuta – spiega la dirigente scolastica dell’istituto, la professoressa Silvia Mannoni – . È giusto quindi che ricambi questo affetto aprendo le proprie porte per fare cultura". L’ingresso è gratuito e aperto a tutti. Non è necessaria nessuna prenotazione, basta recarsi poco prima dell’inizio dell’evento in via Galvani 20 a Valdellora. Agli interessati verrà rilasciato un attestato di partecipazione.