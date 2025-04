Oltre 5.000 persone a 'La Spezia Outdoor' in piazza Europa

La Spezia, 28 aprile 2025 – Più di 5.000 persone hanno partecipato alla quarta edizione di 'La Spezia Outdoor', confermando il successo della manifestazione dedicata alla promozione dello sport e del turismo all’aria aperta.

Durante il weekend del 26 e 27 aprile, la città si è trasformata in un grande palcoscenico di attività sportive, coinvolgendo adulti, famiglie e soprattutto tantissimi bambini, che si sono cimentati con entusiasmo in discipline come la scalata, la vela, la mountain bike, il ciclismo e molte altre esperienze pensate per loro. Grande successo anche per le escursioni che hanno permesso di riscoprire il territorio cittadino e collinare e per l’iniziativa 'Anelli del Vino', dedicata alla valorizzazione della viticoltura locale. Una due giorni densa di appuntamenti dedicati ad ogni fascia d’età all’insegna dell’attività all’aria aperta e alla scoperta della nostra città.

Il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini dichiara: “La straordinaria partecipazione a 'La Spezia Outdoor' è motivo di grande orgoglio per tutta la città. Ancora una volta, La Spezia ha dimostrato di saper valorizzare lo sport e il tempo libero, promuovendo benessere, salute e socialità. Come amministrazione continueremo a investire su questa manifestazione, ampliando il programma e coinvolgendo sempre più discipline, per rendere 'La Spezia Outdoor' un appuntamento sempre più atteso e partecipato. Un ringraziamento a tutte le associazioni sportive, agli uffici del comune e a tutti coloro coinvolti nell’organizzazione della manifestazione”.

“La Spezia Outdoor è una manifestazione che fin subito è stata apprezzata e sempre molto partecipata ma che non smette mai di crescere – spiega l’assessore al Turismo Maria Grazia Frijia – . Anche quest’anno piazza Europa è diventata il centro di tutte le attività che è possibile fare all’aperto. La Spezia Outdoor è un connubio particolarmente riuscito tra sport e turismo che offre ai partecipanti l’opportunità di sapere quali possano essere le attività sportive che si possono praticare nel nostro territorio e al contempo godere degli scenari e delle possibilità che La Spezia offre”.

“L’evento anche in questa edizione si è caratterizzato per un programma molto ricco di attività sportive che si possono svolgere nel nostro territorio – ha dichiarato l’assessore allo Sport Alberto Giarelli – . È un’occasione importante per grandi e piccoli di incontrarsi, confrontarsi con appassionati di varie discipline, conoscerne di nuove e mettersi alla prova, soprattutto immersi nelle bellezze di un territorio unico al mondo come quello in cui viviamo. Ringrazio tutte le associazioni sportive coinvolte che, con passione e disponibilità, hanno partecipato contribuendo alla realizzazione di questi due giornate dedicate allo sport e al turismo”.