Nuova sede per due partecipate del Comune, Spezia Risorse e Atc Mobilità e Parcheggi

La Spezia, 14 gennaio 2025 - Questa mattina in municipio il sindaco Pierluigi Peracchini, insieme all’assessore al Patrimonio e società partecipate Manuela Gagliardi, all’amministratore delegato di Spezia Risorse Davide Piccioli e all’amministratore delegato di Atc Mobilità e Parcheggi Stefano Sciurpa, ha annunciato il termine dei lavori di riqualificazione dell’ex caserma della polizia municipale in via La Marmora. Un intervento che ha consentito di recuperare un edificio storico della città, che ospiterà le due partecipate del Comune della Spezia garantendo la massima funzionalità ed efficienza, concentrando in un’unica sede una serie di funzioni collegate e consentendo ai cittadini di recarsi in un unico luogo per l’espletamento delle pratiche.

Il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini dichiara: “La nuova sede di Spezia Risorse e Atc Mobilità e Parcheggi rappresenta un passo importante per migliorare l’efficienza e la rapidità dei servizi offerti ai cittadini. Con questa operazione, abbiamo creato un unico punto di riferimento moderno e funzionale, semplificando l’accesso alle pratiche e ottimizzando l’organizzazione delle attività dell’ente. Questo intervento completa un percorso iniziato con il trasferimento della Polizia Locale nella nuova sede di viale Amendola. Grazie a una programmazione attenta e a una visione innovativa per la città, restituiamo oggi un altro edificio riqualificato, donando decoro al Quartiere Umbertino e rafforzando ulteriormente la presenza delle istituzioni nella zona. Siamo orgogliosi di questo risultato, che coniuga il recupero urbano con l’innovazione dei servizi a beneficio della comunità”.

La prima società a prendere posto sarà SpeziaRisorse, che aprirà i propri uffici alla cittadinanza il giorno lunedì 27 gennaio, lasciando la propria sede operativa dalla storica via Giovanni Pascoli per insediarsi nella nuova e moderna struttura di via La Marmora. Successivamente in primavera, in una data da definire, anche Atc Mobilità e Parcheggi entrerà nella nuova sede garantendo la massima operatività.

Un progetto realizzato da Edielle, subentrata nel 2024 alla precedente ditta, in coordinamento con Ballocchi Impianti Srl per gli impianti elettrici e di condizionamento. L’intervento, del valore di circa un milione di euro, ha trasformato l’ex caserma della municipale in una struttura moderna e funzionale al servizio della cittadinanza.

Inoltre la nuova sede presenta importanti novità tra cui: la creazione di una nuova sala riunioni, ottenuta chiudendo una terrazza inutilizzata; l'introduzione di tecnologie innovative, ovvero doppi monitor nelle aree di attesa, sistemi avanzati di gestione degli accessi, sistemi di timbratura in sede e da remoto, accesso riservato al back-office tramite badge autorizzativi e linea internet in fibra ottica da 1 Gbps e un centralino di nuova generazione; il restauro della facciata esterna e sostituzione degli infissi, per valorizzare ulteriormente l’immobile situato in uno dei quartieri storici della città.

Sono stati svolti, inoltre, importanti interventi di manutenzione straordinaria, che hanno portato a una riqualificazione dell’intero edificio: il miglioramento dal punto di vista energetico, con l'installazione di un nuovo impianto di illuminazione a risparmio energetico dotato di luci che si spengono automaticamente e un’attenzione particolare al comfort degli utenti e dei dipendenti, con il rinnovo degli arredi, la creazione di spazi ergonomici, aree luminose, sistemi fonoassorbenti e una sala d’attesa moderna, oltre alla pavimentazione in gres e l’ammodernamento dell’ascensore.

Grazie a questi interventi, l’edificio rappresenta oggi un simbolo di rinascita urbana e sviluppo tecnologico, ospitando un front-office unico per Spezia Risorse e Atc Mobilità e Parcheggi, che offrirà ai cittadini il vantaggio di un unico punto di riferimento per l’accesso ai servizi comunali.

Il Ceo di Spezia Risorse Davide Piccioli, dopo il raggiungimento di questo obiettivo, dichiara: “Siamo particolarmente orgogliosi di presentare la nuova sede di Spezia Risorse, un traguardo che rappresenta non solo un importante passo avanti per la nostra società, ma anche un contributo significativo alla città e ai suoi cittadini. Grazie alla collaborazione con il sindaco e l’amministrazione Comunale, abbiamo recuperato e valorizzato un edificio che per troppo tempo ha versato nel degrado, restituendolo alla collettività come simbolo di rinascita e sviluppo. Con i suoi quasi 50 dipendenti e una media di 45.000 accessi annuali, siamo certi che questa nuova sede rappresenterà un punto di riferimento per i cittadini e un volano per il rilancio del quartiere. Gli uffici saranno operativi per il pubblico a partire dal 27 gennaio. Il progetto di trasferimento non solo riflette l’impegno di Spezia Risorse verso l’innovazione e l’efficienza, ma evidenzia anche l'importanza di investire in infrastrutture moderne per il bene della comunità”.

L’Amministratore Delegato di Atc Mobilità e Parcheggi Stefano Sciurpa dichiara: L’apertura della nuova sede condivisa, voluta dal Comune della Spezia, rappresenta un importante passo avanti, ai fini dell’ottimizzazione dei servizi resi a favore del cittadino che sarà maggiormente agevolato nella loro fruizione. Da rilevare come l’importante ristrutturazione dell’immobile precedentemente sede del comando dei vigili urbani rappresenti un’ottima opportunità anche al fine della riqualificazione del quartiere. Atc Mp, sempre nell’ottica di creare il minor disagio possibile agli utenti, si trasferirà nella nuova sede al termine della campagna di rinnovo Pass 2025, nella prossima primavera”.