Novità al cimitero. Sistemi di controllo e custode virtuale

I servizi cimiteriali del Comune della Spezia stanno seguendo a pieno ritmo il processo di innovazione avviato dall’amministrazione comunale, sempre nell’ottica di miglioramento del servizio verso i cittadini. In ogni cancello cimiteriale dei Boschetti e di tutti i frazionali, sono state installate telecamere di controllo degli accessi sicuramente utili anche alla sicurezza e alla tutela da atti vandalici. Per tutti i cancelli cimiteriali, nel complesso dodici, è stato attivato un sistema di controllo a distanza con i comandi di apertura e chiusura attivabili dalla sala di controllo dei Boschetti e, se necessario, anche dallo smartphone dei responsabili. Questa innovazione è particolarmente utile nel caso, ad esempio, delle emergenze meteorologiche quando è necessario provvedere a chiusure e conseguenti aperture non programmate. Nelle prossime settimane sarà installato il primo pannello a messaggio variabile dei dodici che saranno installati in tutti i cimiteri.

Anche questi saranno gestiti dai Boschetti e potranno rivelarsi utili, soprattutto nelle frazioni collinari, anche per mettere a conoscenza il pubblico di notizie relative alla sicurezza e alle emergenze. Al fine di essere sempre pronti ad affrontare ogni tipo di emergenza e di avere in tempo reale il controllo dell’occupazione delle sale frigorifere, delle camere mortuarie. "Sta procedendo – spiega l’assessore Giulio Guerri – la realizzazione degli interventi che abbiamo previsto per implementare la sicurezza dei nostri cimiteri e offrire ai cittadini un servizi sempre più avanzati ed evoluti sul piano tecnologico. L’ultimo intervento che sarà presto messo in opera, mancando ancora i particolari di alcune soluzioni tecniche, è quello del custode virtuale". Sarà possibile, anche dal cimitero più piccolo, collegarsi in videochiamata con i custodi del cimitero dei Boschetti per segnalazioni, indicazioni e richieste di ogni tipo.