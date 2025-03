Note contemporanee al Conservatorio Puccini con il LabMusCont

Continua la carrellata di concerti e conferenze del festival promosso dal conservatorio ’Puccini’ della Spezia ’Tra Schönberg e Dallapiccola’: questo pomeriggio alle 18, appuntamento in sala Dante in via Bassi 4 per l’esibizione del LabMusCont. Si tratta dell’ensemble di musica contemporanea del ’Puccini’ diretto dal maestro Andrea Nicoli. Quest’ultimo è referente del progetto insieme al maestro Giuseppe Bruno, direttore dell’istituto. La formazione, che riunisce gli allievi della classe di composizione del conservatorio, eseguirà musiche di Schönber, Dallapiccola, Berg e Webern. Il programma prevede brani di musicisti vissuti fra Ottocento e Novecento: ’Quaderno musicale di Annalibera’ per pianoforte di Luigi Dallapiccola, ’9 Jugendlieder’ per voce e ensemble di Alban Berg, ’Sechs kleine Klavierstücke op. 19’ per ensemble musicale di Arnold Schönberg, ’Ricercare a 6 (dall’offerta musicale di Bach)’ di Anton Webern. Orchestrazioni a cura degli allievi della classe di composizione: Massimiliano d’Orsi, Olga Massa, Alessandro Bontempi, Massiel Rosario Concepcion, Mattia Carpeggiani. Diretti da Andrea Nicoli e con Giuseppe Bruno al pianoforte, si esibiranno: Emma Daniele, Sofia Borraccino, Enrica Rouby, Liu Yuhang, Wang Gexing, Yunfei Lou, Yang Po (cantanti), Lorenzo Thomas Federico Giorgio (percussioni), Salvatore Lucio Giunta (trombone), Giada Bondielli (tastiere), Giulio Alboni (tromba), Linda Veo (arpa), Giacomo Marchini, Li Lu Yang (corni), Francesco Pegazzano (fagotto), Niccolò Mori (contrabbasso), Matilde, Canese, Giulia Carta (violoncelli), Liu Jiaxuan (sassofono), Anna Bassi, Pietro Vivaldi (clarinetti), Evangelina Brondi, Yiwen Ma (viola), Franco Bellè (oboe), Letizia Bianchi, Gaia Forcelli (flauti), Aurora Duchi, Jiuying Han, Eleonora Sofia Podestà, Anastasiia Vlasova (violini).

Chiara Tenca