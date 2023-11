Niente tribuna per Spezia-Parma. Saranno pronti i box a bordo campo

Niente a fare. La nuova tribuna dello stadio Alberto Picco non sarà pronta neppure in occasione della partita Spezia-Parma del 2 dicembre prossimo. Nonostante l’ottimismo manifestato in occasione del sopralluogo di sabato scorso alla presenza del presidente della Regione Giovani Toti e dell’assessore alle infrastrutture Giacomo Giampedrone, si è dovuta fronteggiare ancora una volta la realtà dei fatti. E’ vero che c’è ancora un mese (o poco meno) alla sfida con la prima in classifica, ma le allerte meteo di questi giorni non hanno certo aiutato e poi bisogna anche considerare che terminare l’opera, ma avere ancora il cantiere aperto dell’area hospitality che sarà lo step successivo, certamente non consente di riaprire la tribuna al pubblico.

Lo ha detto ieri, senza mezze misure, l’amministratore delegato dello Spezia Calcio Andrea Gazzoli, per non creare false illusioni. "Siamo dispiaciuti prima di tutto di non aver giocato al Picco l’8 ottobre contro il Pisa – dice – quindi è inutile dire che la tribuna sarà finita per Spezia-Parma, se non è vero. Purtroppo lavorare su un edificio degli anni ’30 ha creato diversi problemi, soprattutto per le fondamenta della nuova struttura che sorgerà dietro e i ritardi sono stati inevitabili".

Gazzoli però una promessa la fa: "Per Spezia-Parma saranno pronti i filed-box a bordo campo, accanto alle panchine. Per la tribuna al momento mi limito a dire entro la fine dell’anno, non so se l’avremo il 15 dicembre per Spezia-Bari, ma l’obiettivo è giocare con lo stadio finito, quindi anche l’area hospitality, il 26 dicembre per Spezia-Modena". L’ad ha detto anche che per ora non ci saranno naming rights di sponsor per lo stadio: il nome resterà Picco è basta.

Massimo Benedetti