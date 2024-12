Natale nel borgo: inaugurazione presepi e premiazione di Valeria Licari

La magia del Natale arriva nel borgo. Sarà una domenica ricca di appuntamenti che prevedono l’inaugurazione dei presepi nel centro storico e nelle frazioni oltre alla cerimonia di premiazione dell’atleta dell’anno, la giovanissima pugile Valeria Licari.

"In occasione del Natale – ha spiegato la sindaca Paola Sisti – l’amministrazione comunale organizzerà una serie di iniziative per rallegrare i nostri borghi. Tutti gli eventi in programma concretizzano momenti di coesione e condivisione con i cittadini, grazie alla collaborazione delle associazioni, dei rioni, dei quartieri e delle attività commerciali".

Si inizia oggi, domenica, con l’apertura dei presepi e la festa dei bambini. Dal pomeriggio infatti il Borgo incantato accoglierà tante attività dedicate ai più piccoli; i bambini delle scuole del territorio sfileranno per le vie del borgo e si ritroveranno in Piazza Garibaldi dove intoneranno canti natalizi. Gli animatori coinvolgeranno tutti i presenti in una serie di giochi che culmineranno nello spettacolo Bubble show.

Sempre in Piazza Garibaldi, l’appuntamento è anche con i laboratori didattici a cura di Sigeric e Pressbike e l’area gonfiabili. Alle 15.30 l’assessore e vice sindaco Jacopo Alberghi consegnerà il premio “Atleta dell’Anno” a Valeria Vicari, classe 2009, della palestra Boxing Class di Andrea Prassini, allenata da Armando Bellotti, e prima spezzina di sempre in 100 anni di storia federale ad aver raggiunto vittorie internazionali con la maglia della nazionale.

Gli appuntamenti con le feste a Santo Stefano continuano fino ai primi giorni di gennaio con concerti dal vivo, come il Concerto degli auguri a cura di Ensemble Symphony Orchestra (5 gennaio ore 21.00), presso l’Opificio Calibratura in Area Vaccari; il Babbo Natale itinerante, il Cinema Natalizio, Mostre d’arte e i Mercatini di Natale.

Venerdì 13 all’Opificio area Vaccari alle 21 è previsto lo spettacolo teatrale a cura della Compagnia Mirpò e sabato 14 sempre nello spazio dell’ex fabbrica alle 21 concerto dell’orchestra Fabio Cozzani nel progetto “Fantainsieme” a sostegno dell’ospedale Gaslini di Genova a cura dell’associazione Nuove Direzioni.

Tra le tante iniziative si segnalano inoltre quelli di domenica 22 al centro sociale Ruffini con il concerto della cantante pop Lisa Kant e il maestro Aliano Frediani e alle 21.15 alla chiesa Santo Stefano Protomartire concerto “Note di Natale“ a cura del Coro San Leonardo mentre giovedì 26 al salone parrocchiale di Santo Stefano Magra alle 18 Concerto di Natale a cura della Filarmonica Santo Stefano Magra.