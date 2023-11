Nasce la nuova Consulta territoriale. Gianfranchi nominata presidente

La presentazione del Rapporto economico provinciale è stata anche l’occasione per svelare i componenti della Consulta territoriale della Spezia, organismo camerale appena insediato, che si prefigge l’obiettivo di curare le istanze del territorio provinciale, formulando proposte e pareri al consiglio camerale. La consulta è composta da Alessandro Ferrante per la Confederazione italiana agricoltori, Filippo Zangani per l’Unione provinciale agricoltori, Paolo Campocci di Coldiretti, Antonella Simone di Confartigianato, Francesca Moriconi per Cna, Luca Cardini di Confindustria, Fabrizio Capellini di Confesercenti, Roberto Martini di Confcommercio, Enrico Faggioni di Confcooperative, Caterina Natale per la Lega ligure delle Cooperative e mutue, Andrea Germi per l’Agci, Chiara Fareri di Abi, Luca Comiti in rappresentanza dei sindacati dei lavoratori, Antonio Carro per l’associazione dei consumatori, Manuela De Lisi in rappresentanza di Ordini e collegi professionali. A presiedere la Consulta territoriale della Spezia è stata nominata all’unanimità Graziana Gianfranchi (nella foto), consigliere camerale. "Spero di essere all’altezza del compito, che ho accettato con grande onore ed entusiasmo – spiega la neo presidente della consulta –. Mi auguro di fare un buon lavoro, e di porre all’attenzione degli organi competenti il nostro territorio con le idee e le istanze di cui ha bisogno". "Un organismo fondamentale per colmare il gap tra la camera e il territorio con le sue aziende" ha aggiunto Gianfranco Bianchi.