’Mythoslogos’ sul Magra

La rassegna Mythoslogos entra nel vivo. Il Festival dedicato alla sapienza, filosofia, arte e cultura dell’antichità greca e latina giunto all’11ª edizione ideato da Angelo Tonelli con il patrocinio del Comune di Sarzana, il contributo di Unione Buddhista Italiana organizzazione de La Giubba Aps in collaborazione con Arthena propone un fine settimana di incontri. Domani, sabato, alle 18.30 alla ’spiaggia’ del fiume Magra in località Battifollo sesta edizione della rassegna ’Canti del Fiume più vasto’. Saranno protagonisti Daniele Dubbini: handpan percussioni, flauto bansuri, lama musicale e Angelo Tonelli voce recitante. L’appuntamento è su prenotazione al numero 338 -3153159. Sempre domani alle 17 incontro sul tema ’Cacce sottili esplorando in natura. Immersione progressiva’ con la guida ambientale escursionistica Andrea Piotto. Ritrovo al parcheggio di Battifollo: informazioni 348 7685573. Sabato prossimo alle 19 nell’atrio di palazzo Roderio a Sarzana si apre la mostra della pittrice cretese Kuris Akis ispirata alla mitologia greca che sarà visitabile fino al 7 giugno. Anche in questa edizione a Mythoslogos si affianca Mythoslogos Dharma, finanziato da Unione Buddhista Italiana e coordinato da Alberto Kusalananda Alcozer.