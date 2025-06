Mythoslogos, su il sipario

Anche quest’anno, si svolgerà a Sarzana ‘Mythoslogos’, festival della sapienza, della filosofia e dell’arte greco-romane, che è stato ideato e organizzato, a partire dal 2014, sempre da Angelo Tonelli. Una rassegna ha sempre radunato migliaia di spettatori intorno alla cultura dell’antichità e a temi di carattere artistico, sapienziale, filosofico, antropologico, scientifico. Un evento realizzato grazie al patrocinio del Comune di Sarzana e il patrocinio morale dell’Ambasciata di Grecia a Roma. La dodicesima edizione della manifestazione si aprirà stasera alle 21, nella sala consiliare del municipio con i saluti istituzionali, la musica di Enrico Bardellini (al flauto, con un ‘Inno ad Apollo Delfico’) e una conferenza del professor Carlo Marletti intitolata ‘Dal Teetteto di Platone: Riflessioni sul relativismo’, proponendo poi appuntamenti fino al 13 settembre.

Il protagonista della prima tappa si occupa prevalentemente di logica e filosofia del linguaggio, ambiti in cui ha pubblicato numerosi saggi e articoli. Si va avanti – tanto per indicare le prime tappe – nel chiostro di San Francesco, domenica 8 giugno sempre alle 21, con Lama Michel Tulku Rinpoche, responsabile e guida spirituale dei centri e delle fondazioni Ngalso nel mondo, con ‘Dove vai così di fretta? Il buddhismo nella vita quotidiana’. Sempre alle 21 di martedì 10 giugno, nell’atrio del palazzo comunale, lo storico dell’arte Davide Pugnana con ‘Simbolo, mistero e poesia: il mito in Cesare Pavese’. Poi due giorni più tardi, nel chiostro di San Francesco, spazio a ‘Negli abissi blu. Miti artici. Poesie, musiche rituali e storytelling’, con Daniele Dubbini (handpan, flauto, percussioni), Flaminio Di Biagi (voce recitante) e Massimo Maggiari (scrittore artico). Si va ai Giardini Caneva, domenica 15 giugno alle 19.30, con la performance itinerante ‘Sacred Happening - Eleusis, l’esperienza di un mistero’,a cura di Federica Ricotti e Compagnia Teatro Iniziatico.

Mercoledì 18 giugno, alle 21, nell’Atelier Nuova Eleusis, lo psicanalista Mario Mencarini affronta ‘I miti cosmo-antropogonici nelle diverse culture’, mentre si torna nel chiostro di San Francesco (e in caso di pioggia nell’adiacente Aula studio dell’ex tribunale), per lo spettacolo teatrale di Atelier Teatro dal titolo ‘L’Asino d’oro di Apuleio’. Poi si prosegue con una trentina di tappe. Info: 338 3153159.

Marco Magi