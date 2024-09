Multe salate a tre locali del centro. Lavoratori ’in nero’ e carenze igieniche

Multe salate per tre locali del centro cittadino all’interno dei quali sono state riscontrate diverse irregolarità amministrative oltre che nella corretta conservazione degli alimenti da servire alla clientela. Nell’ultimo week end di agosto è scattato un servizio straordinario che è stato messo in atto da un piano interforze, finalizzato al controllo di esercizi pubblici. In particolare sono stati controllate vie del centro storico grazie al supporto del personale della polizia di Stato della Questura della Spezia in collaborazione con i colleghi della Guardia di Finanza, della polizia municipale e gli addetti dell’ispettorato del lavoro e personale dell’azienda sanitaria Asl 5 spezzina. Durante le verifiche effettuate in diversi locali pubblici sono state riscontrate alcune irregolarità amministrative, tra le quali, la mancata esibizione ben visibile degli orari di servizio dell’esercizio, alcune carenze di carattere igienico–sanitario e strutturale, presenza di alimenti scaduti, occupazione di suolo pubblico non conforme, difformità dalla relazione di impatto acustico oltre alla violazione del regolamento sull’emissione di musica all’esterno dei locali in vigore dopo le 22 In un esercizio inoltre sono stati trovati quattro lavoratori privi della regolare posizione contrattuale e così i titolari sono state sanzionati con pesanti multe.