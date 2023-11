Motto espone a Helsinki. Mongolfiere e farfalle in viaggio verso il Nord

Un lunghissimo volo per atterrare e posarsi nella lontana Finlandia. Le mongolfiere e le farfalle di Gianluca Motto arrivano fino in Finlandia. Si intitola, non a caso, ‘Volo’, la mostra personale dello spezzino, che ha inaugurato nei giorni scorsi alla Galleria ‘Contempo’ di Helsinki e che sarà visitabile fino a martedì 5 dicembre. La mostra prende il titolo dall’elemento che hanno in comune questi due progetti, appunto il volo.

"Le mongolfiere tutte in volo protese verso una meta tanto persistente quanto difficile da raggiungere, l’infinito, la fuga, il distaccamento da tutto ciò che è pesantemente reale – spiega l’artista –. Le farfalle si librano in volo fragili, caparbie con il fine unico della ricerca della bellezza, tanto desiderata quanto effimera". In quasi tutte le opere troviamo, non come effetto secondario, ma come parte integrante e protagonista, frasi di poesie di Charles Baudelaire. L’esposizione si compone di 18 opere che, interagendo fra di loro, creano un’atmosfera magica e trascinatrice. "Le mongolfiere e le farfalle sono accomunate tra loro da un desiderio e dalla necessità di volare, che quasi mai ha una meta tangibile reale, metafora della nostra vita che ci fa sentire vivi solo quando siamo alla ricerca di qualcosa, meglio se indefinito, effimero, per evitare di vederlo dissolversi nel momento in cui riusciamo a raggiungerlo".

Alla fine ne scaturisce un messaggio di evasione, di ricerca di un mondo irreale visto come unica possibile fuga dalla realtà che molte volte opprime. Dopo le collaborazioni con Gallerie di Parigi e Saint Paul de Vence (la famosa città degli artisti nei pressi di Nizza) che vanno avanti da diverso tempo, questa mostra nella galleria di Lönnrotinkatu 23, permette a Motto di aggiungere un ulteriore tassello nel progetto di allargare la propria arte oltre i confini nazionali. Motto, classe 1965, vive e lavora nella nostra città, i suoi dipinti a olio sono stati esposti in mostre e in eventi artistici in diverse parti d’Italia, oltre ad essere stato insignito di diversi premi. "Le opere presentate, dipinte su tela con colori ad olio, sono colorate e ariose – informano dalla Galleria ‘Contempo’ –. Farfalle e mongolfiere: libertà e distacco, simboli del lasciare andare. Questo è il messaggio forte dell’artista allo spettatore, prima che tu possa trovarne uno nuovo. All’inizio ed essendo libero dalla zavorra, devi essere in grado di lasciare andare il vecchio, per quanto doloroso e difficile sia, potrebbe proprio essere la cosa migliore. Una mongolfiera supera il suo peso e si solleva in aria, si stacca da terra e si alza nell’infinito. La farfalla esce dal suo bozzolo, irrompe nella gloria e vive la sua breve vita leggera e libera. Il compito dell’arte è evocare emozioni e rendere visibile l’invisibile. Questo Gianluca Motto fa con le farfalle e le mongolfiere".

Marco Magi