Molesta i clienti di un bar, poi aggredisce i poliziotti della Volante

Prima, all’ora dell’aperitivo, ha molestato i clienti di un bar di corso Cavour, nel quartiere Umbertino, e anche i passanti. Poi dopo che qualcuno ha chiamato la polizia, se l’è presa con i due poliziotti della squadra volante che sono intervenuti. Protagonista Mamajang Sowe, 25enne originario del Gambia ma residente a Romito Magra, che è stato tratto in arresto con l’accusa di resistenza e lesioni aggravate a pubblico ufficiale. Attorno alle 19 il giovane aveva tenuto una condotta molesta, urlando e gesticolando verso i passanti. Quando i poliziotti gli hanno chiesto i documenti, lui ha reagito in malo modo, dicendo dove fossero quando un marocchino lo avrebbe a suo dire colpito con un pugno in bocca. Ha dato una spinta al capo pattuglia, quindi ha tirato un calcio all’altro agente, costretto a ricorrere alle cure del pronto soccorso. Sowe è comparso ieri in tribunale davanti al giudice Marta Perazzo che ha convalidato l’arresto e stabilito l’obbligo di dimora nel comune di Arcola come chiesto dal pm Alessandro Casseri.

M.B.