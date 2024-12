Moda in passerella per solidarietà. Lions e Caritas uniscono le forze

La moda sfila in passerella nel segno della solidarietà. Tanto pubblico, applausi e una folta delegazione lionistica hanno fatto da cornice alla serata benefica organizzata al Terminal Crociere dal Lions International La Spezia degli Ulivi, presieduto da Marzia Michelotti, in collaborazione con la Caritas diocesana spezzina guidata da don Luca Palei. Grazie allo slancio di generosità della città sarà possibile realizzare un importante service a favore de "La Casa sulla Roccia" nata dall’esigenza di rispondere ai bisogni di quei minori che necessitano di un allontanamento temporaneo dal nucleo familiare, in difficoltà nello svolgere il proprio ruolo educativo e socializzante. La struttura può accogliere attualmente fino a dieci minori dai 12 ai 18 anni che vivono in un vero ambiente familiare seguiti da un’équipe di operatori professionisti. Il senso dell’iniziativa lo ha spiegato la Marzia Michelotti sottolineando come il Lions International La Spezia degli Ulivi "è orgoglioso di essere sempre al fianco della Caritas Diocesana con eventi che coinvolgono tutto il tessuto commerciale e imprenditoriale cittadino".

Un particolare ringraziamento è andato a Daniele Ciulli, direttore generale del Terminal crociere che, dal canto suo, ha sottolineato come l’azienda si senta parte della comunità, impegnandosi a contribuire alla sua crescita civile e culturale. Un grazie caloroso anche agli esercizi commerciali che hanno portato in passerella le loro collezioni, allo staff che ha curato l’immagine delle modelle e agli esercizi che hanno offerto un ricco buffet nonché l’allestimento floreale. Un’appaluditissima perfomance anche quella del cabarettista spezzino Dario Vergassola mentre la socia Lions Antonella Occhipinti si è soffermata con dovizia di particolari sulle collezioni proposte in passerella. "La serata è stata la vittoria della speranza e della solidarietà", ha detto don Palei a fine serata. L’evento, curato dalle socie del Club, è stato patrocinato dal Comune della Spezia e dall’ Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Orientale. Nel solco dell’impegno umanitario intrapreso da tempo, il Lions degli Ulivi ha organizzato nel mese di ottobre anche un torneo di burraco il cui ricavato è stato devoluto al reparto di Medicina d’urgenza. Particolarmente apprezzati anche i service culturali fra cui un incontro presso il Conservatorio con la giornalista Rossella Martina, Maurizio Caporuscio, presidente di La Spezia Lirica Festival e il maestro Giuseppe Bruno nel centenario della morte di Giacomo Puccini.

F.A.