’Migranti e integrazione’ Dibattito al Pd a Pegazzano con Benifei, Furlan e Bartolo

Al circolo del Partito Democratico di via Balilla a Pegazzano, sabato alle 10.45, si terrà un’iniziativa dal titolo ‘Migranti, solidarietà e integrazione’ per discutere su ‘L’Italia, l’Europa e il dibattito su una nuova politica migratoria’. Sull’argomento, affrontato da diversi punti di vista, interverranno l’eurodeputato Brando Benifei eurodeputato, Pietro Bartolo eurodeputato ex medico di Lampedusa, Annamaria Furlan senatrice Pd, Andrea Frau consigliere comunale Pd, Asia Amato dell’Ufficio migranti Cgil e Laura De Santi, direttrice della Cittadella della Pace. L’entrata all’evento è libera e gratuita.