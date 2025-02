Micoli sale in cattedra. Un corso di recitazione all’Arci del Canaletto

Un nuovo entusiasmante e divertente corso di recitazione cinematografica e teatrale verrà presentato stasera, dalle 21, al secondo piano della torretta di via del Canaletto 90, in un incontro gratuito e senza obbligo d’iscrizione. Ad organizzare il Teatro Della Fonte, in collaborazione con Arci Canaletto, che metterà a disposizione gli spazi per le lezioni. Il progetto, diretto dall’attore e regista formatosi alla scuola del Teatro Stabile di Genova, Lorenzo Micoli, in collaborazione con l’attrice di Scuola Galante Garrone di Bologna, Irene Elisa Parenti – entrambi professionisti di livello nazionale – , sarà aperto a tutti, anche a persone prive di esperienza pregressa, senza limiti d’età (prenotazioni al 347 8564834 o al 331 3097567, anche WhatsApp).

Le materie trattate nel corso, oltre a recitazione cinematografica e teatrale, saranno quelle tecniche/propedeutiche tipiche delle maggiori accademie e scuole nazionali dalle quali i maestri provengono, come espressione corporea, improvvisazione, maschera neutra, rudimenti di commedia dell’arte, educazione vocale e respirazione per l’attore, dizione, lettura espressiva, comprensione del testo, registro comico e drammatico, public speaking, drammaturgia, poetica. "L’obiettivo principale del corso, che si terrà da fine mese a fine giugno (e, per chi vorrà proseguire dopo la pausa estiva, anche da metà settembre a metà dicembre), con lezioni di tre ore una volta a settimana – spiegano Micoli e Parenti – , sarà quello di rivelare e donare ai partecipanti i segreti dell’attore".

Sono numerosi i giovani allievi, formati in questi anni in laboratori e seminari diretti da Micoli, che sono poi riusciti ad entrare nelle maggiori accademie di recitazione nazionali e a far diventare il teatro e il cinema il proprio mestiere (compresa la stessa Parenti). A fine del ciclo scolastico, dopo una sorta di saggio/esame facoltativo, chi vorrà potrà continuare il proprio percorso formativo ed artistico, entrando a far parte della compagnia-laboratorio ‘I Braccini Colti’.

Marco Magi