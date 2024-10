Mare, discorsi e...podcast

Il festival da ascoltare quando vuoi. "Un mare di discorsi", la kermesse che con le sue interviste condotte dal comico Dario Vergassola negli angoli più belli delle Cinque Terre e Porto Venere, location diventate protagoniste insieme agli ospiti del mondo della cultura e dello sport, si fa podcast: tutti gli interventi della terza edizione andata in scena nell’estate da poco finita, sono disponibili online per essere ascoltati.

Dieci appuntamenti che si potranno ascoltare da questa settimana, postati a cadenza regolare sui siti del festival www.unmaredidiscorsi.it e www.parconazionale5terre.it. Tutti i podcast, in cui si sente l’impronta inconfondibile di Vergassola, direttore artistico di "Un mare di discorsi" e moderatore, con la sua "profondità della leggerezza", ironia condita dalla riflessione, sono stati registrati dalla web radio libera Radio Rogna, presente con il suo Furgomytho (studio mobile attrezzato), che ha curato anche i laboratori radiofonici per i bambini.

Ad aprire è un affettuoso omaggio a Totò Schillaci, compianto e indimenticato attaccante della nazionale azzurra protagonista delle "Notti magiche" di Italia ‘90, in occasione della sua ultima apparizione pubblica a Monterosso per una riflessione sul mondo del calcio in generale con Gene Gnocchi e Fabrizio Biasin.

Seguiranno altri appuntamenti con i podcast di Elio e Schettini (Riomaggiore, online il 29 ottobre), la giornalista Cecilia Sala (Manarola, dal 31 ottobre), lo sceneggiatore, scrittore e giornalista Carlo Lucarelli (Manarola, dal 5 novembre), la giornalista Chiara Tenca e lo scrittore Diego Sanlazzaro per la presentazione del libro "Anni di concerti, dancing e radio libere" (Porto Venere, dal 7 novembre), il procuratore antimafia Nicola Gratteri (Porto Venere, dal 12 novembre), il divulgatore scientifico web Barbascura X (Campiglia, dal 14 novembre), il fotografo e scrittore Luca Alberto Recchi e la giornalista, già presidente del Parco delle Cinque Terre Donatella Bianchi (Corniglia, dal 19 novembre), il divulgatore scientifico Luca Perri (Corniglia, dal 21 novembre) e il cantautore Mannarino (26 novembre).