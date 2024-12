Marco Ferrari a ’Levanto legge’

Sarà lo scrittore e giornalista spezzino Marco Ferrari il protagonista dell’incontro con l’autore in programma oggi alle 17, nell’auditorium dell’Ospitalia del mare di Levanto, nell’ambito della rassegna ‘Levanto legge’. Al centro dell’iniziativa l’ultimo volume di Ferrari, ‘Alla rivoluzione sulla Due Cavalli, con ritorno a Lisbona cinquant’anni dopo’, del quale l’autore parlerà con la bibliotecaria Rossella Trevisan (della cooperativa Effatà), che condurrà l’intervista. Il libro racconta le vicende di Victor e Vasco, che nel 1974 raggiunsero Lisbona da Parigi per assistere alla Rivoluzione dei garofani del 25 aprile, un evento che rappresentò un momento di speranza per un’intera generazione che, dopo il golpe del Cile del 1973, le feroci repressioni in Grecia, il fallimento della Primavera di Praga del 1968 e la guerra del Vietnam, vedeva finalmente trionfare i propri ideali. Entrata libera.