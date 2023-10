Marco Buticchi con il suo ‘L’oro degli dei’ apre il ciclo di incontri ’I libri, la città, il mondo’

Prima tappa, oggi alle 17.30, per ‘I libri, la città, il mondo. Conversazioni d’Autore in Fondazione Carispezia’ rassegna – curata da Benedetta Marietti – che si tiene proprio nelle sale al piano terra del palazzo di via Chiodo 36, con ospiti i grandi nomi italiani della narrativa e saggistica. A dare il ‘la’, uno spezzino, Marco Buticchi, con il suo volume ‘L’oro degli dei’, edito quest’anno da Longanesi. Attraverso un lungo viaggio nella Storia, il Maestro italiano dell’avventura ripercorre un mistero che unisce epoche lontanissime, dall’Antica Grecia agli anni di Napoleone. Buticchi è il primo autore italiano pubblicato da Longanesi nella collana ‘I maestri dell’avventura’ (accanto a Wilbur Smith, Clive Cussler e Patrick O’Brian) in cui sono apparsi con grande successo di pubblico e di critica i suoi numerosi romanzi best seller. All’incontro – moderato da Andrea Corradino, presidente della Fondazione Carispezia – sarà presente un bookshop curato dalle librerie cittadine Contrappunto, Liberi Tutti, Mondadori e Ricci. L’ingresso è libero fino all’esaurimento dei posti.