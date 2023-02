Maratona ai seggi per il Pd Dove votare il segretario

Schlein o Bonaccini? Maratona elettorale per il popolo Pd, chiamato oggi a scegliere il proprio segretario con il meccanismo delle primarie. Potranno votare tutti i cittadini italiani in possesso di un documento, in modo che sia chiara l’appartenenza al territorio di competenza del gazebo. Anche gli stranieri residenti, i minori a partire dai 16 anni, i lavoratori e gli studenti fuori sede, potranno esprimere la loro preferenza registrandosi su la specifica piattaforma online. Di seguito la collocazione nel dettaglio dei seggi. La Spezia: Biassa (ex-cooperativa piazza del Monumento), Fabiano (centro sociale via Gianelli), Marola-Cadimare (sede Pd Vicolo Falconi), Pegazzano (sede Pd via Balilla), Fossitermi (centro anziani Largo Vivaldi), Chiappa-Rebocco (sede Spi-Cgil), piazza Brin (centro anziani via Corridoni), Centro (Urban Center), Valdellora (circolo Arci), Mazzetta (centro Anziani), Migliarina (sede Pd), Favaro (centro anziani), La Pianta (circolo culturale Tanca), Canaletto (sede Spi Cgil), Pitelli (centro anziani), Melara Termo (sede Pd), San Venerio (Coop. Consumo). Lerici: Lerici (Arci Borgata), San Terenzo (Marina di San Terenzo), Pozzuolo (centro polivalente), Tellaro (Mutuo soccorso). Portovenere: Sede Esperia Le Grazie. Ameglia: locale S2 Fiumaretta. Arcola: Arcola Ponte (locali Guernica), RomitoCerriTrebbiano (sede Spi Cgil), Baccano (Arci) Castelnuovo: Colombiera (Centro sociale) Luni (Bar Rustichini) Santo Stefano: Santo Stefano (Centro Sociale Ruffini), Belaso (Biblioteca Vaccari) Vezzano: Vezzano (Centro sociale), Prati (locale presso stazione ferroviaria), Valeriano (Centro sociale), Bottagna (Centro sociale), Buoviaggio (locali scuola materna) Sarzana: Centro storicoTrinità (Sede Pd Piazza Matteotti), San Lazzaro (Centro sociale Piazza Parmeggiani), Marinella (Circolo Arci), NaveSarzanello (Circolo Arci via Nave), Bradia (Circolo Arci Via dei Molini), Grisei ((Circolo Arci), Falcinello (Centro soaicle), Battifollocrociata (Circolo Arci) Bolano: Bolano (Casetta nel Parco del castello), Ceparana (centro sociale via Fermi) Borghetto-Brugnato-Rocchetta-Carro-Carrodano: Sala congressi Brugnato) Calice: Pian di Madrignano ex studio medico Beverino: Struttura polivalente Via Val IV Zona Follo: Struttura polivalente sopra la Croce Rossa) Riccò-Pignone: Sede Spi Cgil Riccò del Golfo Sesta Godano-Zignago: Sala consiliare BonassolaFramura-Deiva: Arci Montaretto Levanto: Piazza Cavour Sala mostre Monterosso: Sala mostre del Comune Riomaggiore: Circolo Rio Maior Varese-Maissana: Sala della compagnia Via della Chiesa Vernazza: sede del Comune.