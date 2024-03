L’Open day del turismo. Tante offerte di lavoro

I Centri per l’Impiego della Spezia e Sarzana selezionano, per importanti imprese del territorio nel settore turismo, diversi profili con un open day in programma oggi dalle 14.30 alle 17 nella sede della Spezia in via XXIV Maggio, 22. In particolare camerieri ai piani, addetti alla pulizia camere, addetti servizi di pulizie, camerieri, camerieri di sala, aiuto camerieri di sala, baristi, aiuto baristi, cuochi, cuochi mensa scolastica, aiuto cuochi, aiuto cucina, lavapiatti, addetti laboratorio di gelateria o focacceria, banconisti, banconisti, addetti alla vendita, commessi, receptionist, portieri notturni, impiegati front office e segreteria, bagnini, skippers, tirocinanti operai assistenti di banchina, ormeggiatori e operatori subacquei . I dettagli degli annunci sono sul sito https://formazionelavoro.regione.liguria.it: basta prendere nota degli annunci che sono di vostri interesse tra quelli presenti nel sito e presentarsi oggi pomeriggio con il curriculum vitae aggiornato e sostenere il colloquio di selezione.