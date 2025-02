Lo sport che unisce e accoglie. Inclusione in campo e oltre

Lo sport può essere un potente strumento di inclusione sociale, capace di unire persone di ogni genere, nazionalità, età e condizione economica. Può offrire opportunità anche a chi si trova in situazioni difficili e diventare un’importante attività di integrazione per i giovani con disabilità. Un esempio significativo viene dal rugby, che insegna non solo il gioco, ma soprattutto il rispetto e il valore della squadra. Il nostro professore di educazione fisica, Mariano Vergassola, ci ha raccontato la sua esperienza come allenatore di una squadra in cui gioca anche un ragazzo con la sindrome di Down.

Questo perché nel rugby conta non solo l’abilità fisica, ma soprattutto la voglia di giocare e far parte di un gruppo. Sapevate che in questo sport è moralmente proibita la simulazione e che è impensabile l’idea di insultare l’arbitro, considerato colui che permette ai giocatori di divertirsi? O che i giocatori, uscendo dal campo, siedono in panchina tra il pubblico? L’inclusione avviene dunque dentro e fuori dal campo: "dentro" attraverso il rispetto delle regole del gioco e dell’avversario e "fuori" consentendo a tutti di giocare senza pregiudizi di alcun tipo. Si deve correre, cadere, rialzarsi e sporcarsi un po’ come nella vita, rispettando rigidamente le regole. È interessante pensare che uno sport apparentemente "rude" possa richiedere tanto senso di correttezza.

Naturalmente, anche molti altri promuovono valori come il rispetto e la collaborazione. Sempre più discipline stanno adottando questi principi, favorendo la crescita di ambienti sportivi inclusivi e accoglienti. Un ruolo importante nell’accesso allo sport per tutti lo giocano anche alcune iniziative del territorio.

Per esempio, una catena di supermercati sostiene le società sportive attraverso la distribuzione di punti che permettono di acquistare attrezzature e strumenti che rinnovano le palestre e rendono migliore l’esperienza sportiva. Contribuisce inoltre alla sostenibilità ambientale attraverso l’uso di materiali riciclati per le attrezzature e promuove iniziative di inclusione sociale.

Lo sport non è solo competizione, ma anche un’opportunità per contribuire alla tutela dell’ambiente. L’utilizzo di mezzi di trasporto sostenibili, come la bicicletta al posto dell’auto, o la scelta di attrezzature realizzate con materiali riciclati, sono piccoli gesti che fanno la differenza. Attraverso lo sport, possiamo costruire una società più inclusiva, solidale e rispettosa dell’ambiente, dove ognuno ha la possibilità di crescere, impegnarsi e dare il proprio contributo.