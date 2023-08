Lo slang giovanile in piazza Europa Spazio live col cantante Gianmaria

Sbarca la... gioventù nel cartellone estivo dei concerti in programma sul palcoscenico all’aperto di piazza Europa. Stasera, alle 21.30, spazio al live di Gianmaria, cantante noto per la partecipazione a ‘X Factor’ di due anni fa e al più recente Festival di Sanremo. Dopo l’uscita del primo album e lo straordinario esordio al kermesse nella città dei fiori con la canzone ‘Mostro’, Gianmaria torna dal vivo con ‘Mostro Tour 2023’ prodotto da Vivo Concerti. Reduce dal successo del precedente tour estivo, che lo ha visto calcare i palchi dei principali festival italiani e le tappe nei principali club nazionali, l’artista porterà in concerto i brani del suo primo disco di studio ‘Mostro’ (Epic Records Sony Music), uscito il 3 febbraio in digitale e disponibile in cd e vinile.

L’album fotografa il poliedrico mondo dell’artista tra cantautorato, rock, urban e sonorità ispirate da Kanye West, Slowthai, Neutral Milk Hotel e The National, tutto ciò che Gianmaria porterà nel suo show. Classe 2002, Gianmaria nasce e cresce a Vicenza, dove fin da giovanissimo inizia a comporre e registrare brani. Cresce con il cantautorato e si appassiona da giovanissimo all’hip hop. Si è distinto nel suo percorso a ‘X Factor 2021’ già nelle prime fasi di selezione del programma colpendo ed emozionando i giudici con i suoi inediti ‘I suicidi’ e ‘Senza Saliva’, contenuti in ‘Fallirò’, l’ep di debutto dell’artista. Biglietti disponibili Vivaticket, Ticket One, al Botteghino del Civico (ingresso da via Carpenino) e in piazza Europa a partire dalle 18.30 fino a inizio concerto.

Marco Magi