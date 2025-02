Lo scrittore e youtuber Mercadini sul palco dell’Opificio Calibratura

Dopo lo spettacolo del giornalista Domenico Iannacone, sarà il drammaturgo, scrittore, poeta e noto youtuber Roberto Mercadini ad esibirsi sul palco dell’Opificio Calibratura della Vaccari nell’ambito di Su il sipario!, la rassegna culturale organizzata dal Comune di Santo Stefano Magra e Ad Eventi giunta alla sua quarta edizione. Mercadini, ospite come divulgatore della trasmissione ‘Splendidacornice’ diretta da Geppi Cucciari e in onda su Rai 3, giovedì 6 febbraio, alle 21.15 porterà in scena ‘Moby Dick – Sebbene in molti abbiano tentato’. Uno spettacolo da lui scritto e diretto che alternerà momenti di lettura e narrazione, traendo ispirazione dal celebre romanzo di Herman Melville. "Moby Dick non racconta una storia – afferma Roberto Mercadini -Non è un romanzo e forse neppure un libro. È un mostro che sta fra gli altri volumi scritti come il leviatano bianco sta in mezzo alle altre creature marine. Moby Dick non si può narrare, sebbene molti abbiano tentato, per citare Melville). Che può farne, allora, un narratore nel tempo d’una narrazione? Può almeno far brillare alcuni frammenti incandescenti; far intuire, per sintesi, l’intera luce". Dopo l’appuntamento del prossimo giovedì, ‘Su il Sipario!’ proseguirà mercoledì 19 febbraio con Arianna Porcelli Safonov - attrice e conduttrice che porterà in scena ‘Alimentire’, un viaggio nell’alimentazione ridotta a una tendenza a cui si aderisce con tutti i peggiori difetti che si possano mostrare in pubblico. Infine giovedì 27 marzo, l’attore comico Giobbe Covatta, inviterà il pubblico a riflettere con ‘6° (sei gradi)’, analizzando i periodi storici nei quali la temperatura media della Terra è aumentata. Biglietti disponibili su Vivaticket. Per qualsiasi informazioni contattare il 335 5857488 o mandare una mail a:[email protected].

Elena Sacchelli