Lo psicoanalista Luigi Zoja ospite a ’Liberi tutti’ con il libro ‘Paranoia. La follia che fa la storia’

Verrà presentato oggi, alle 19, alla libreria Liberi Tutti, il libro ‘Paranoia. La follia che fa la storia’ dello psicoanalista Luigi Zoja, che dialogherà con Amilcare Grassi. L’autore, nel suo volume, ricostruisce la dinamica, la perversità e insieme il fascino, l’assurdità ma anche la potenza del contagio psichico pandemico, in un saggio innovativo che attinge a vastissime competenze pluridisciplinari, per vedere con occhi diversi, eventi che si credevano di conoscere, e comprendere quanto i paranoici di successo, Hitler o Stalin (carismatici e purtroppo convincenti), fossero tali per la loro capacità di risvegliare la paranoia dormiente nell’uomo comune.