Lite tra vicini e botte al carabiniere

La tensione era nell’aria da qualche tempo ma l’altra sera è esplosa in una violenta litigata che ha visto coinvolto oltre a un carabiniere anche anche un ragazzo che si trovava per caso nella zona per consegnare le pizze a domicilio. Una serata agitata nel borgo di Marinella al termine della quale è stato arrestato un cinquantenne di nazionalità romena. A quanto è emerso dalla prima ricostruzione l’uomo stava litigando con una donna, vicina di casa, a causa di incomprensioni che nelle ultime settimane avevano interessato anche altri residenti della località marinara sarzanese. Il clima si è fatto ancor più caldo quando dalle grida e insulti si è passati a una distanza di contatto molto ravvicinata e pericolosa. A quel punto i testimoni hanno allertato le forze dell’ordine. In zona era presente anche un giovane impegnato nella consegna di alcune pizze. Il ragazzo resosi conto della situazione molto tesa, ha cercato di mettersi in mezzo tra i due contendenti ma non gli è andata benissimo ricevendo anche alcuni colpi. Neppure l’arrivo dei carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Sarzana ha messo fine alla lite. Un militare ha cercato di calmare l’uomo ma ormai la situazione era fuori controllo. Il cinquantenne lo ha colpito prima di essere poi fermato grazie anche all’intervento del collega. Il romeno è stato arrestato e condotto in caserma in attesa della direttissima che si terrà in Tribunale a Spezia. Dovrà rispondere di violenza a pubblico ufficiale.

m.m.