L’Immacolata coi frati minori. Il programma

Ampio programma per la solennità dell’Immacolata, venerdì, al convento dei frati minori cappuccini di Monterosso, in occasione della tumulazione con benedizione delle spoglie di padre Marco Panteghini a seguito della traslazione dalla Cripta del Padre Santo di Genova. Padre Marco, nel centesimo anniversario della sua nascita, riposerà perennemente nel cimitero, a testimonianza del suo forte legame con il paese e la comunità monterossina. Appuntamento alle 10.45, poi, alle 11.15, nella chiesa di san Francesco, la messa solenne concelebrata e presieduta da padre Francesco Rossi, cantata dalla Corale Parrocchiale di Monterosso. Nel refettorio del convento, alle 12.30, il pranzo solidale con pizzoccheri, bresaola e formaggi della Valtellina, il cui ricavato verrà devoluto in aiuto ai bambini dei luoghi di guerra (prenotazione entro oggi al convento, alla Ferramenta Vai-Lillo e all’Enoteca Internazionale). Padre Marco, Giacomo all’anagrafe, era nato a Bienno in Valcamonica (Brescia) nel 1923, a undici anni è entrato in seminario a Genova e terminati gli studi teologici è diventato sacerdote cappuccino il 12 marzo 1949 . Dopo diversi incarichi specialmente come cappellano in strutture ospedaliere, è arrivato al convento di Monterosso nel 1966 dove è rimasto per 22 anni prima come delegato poi come custode, seguendo al tempo stesso la Vicaria Autonoma di Fegina dal 1971. Dopo il suo trasferimento a Genova fino alla morte (14 agosto 1994) è tornato spesso a Monterosso e non è mai stato dimenticato.