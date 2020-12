La Spezia, 4 dicembre 2020 - In Liguria sono stati registrati 367 nuovi casi di Coronavirus e altri 25 decessi. Lo ha reso noto la Regione Liguria, precisando che nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 4.765 tamponi.

Le vittime avevano un'età compresa tra i 62 e i 100 anni. Al momento in tutto il territorio ligure sono 1011 le persone ricoverate in ospedale, 23 meno di ieri, di cui 99 in terapia intensiva, mentre sono 11.055 quelle positive, 442 meno di ieri, e 9.315 quelle sottoposte a sorveglianza attiva.