Liguria: ecco tutti gli alberi monumentali

Genova, 2 agosto 2022 - Vi siete mai chiesti dove si trovano in Liguria gli alberi monumentali? Eccoli:

LIGURIA: Genova, Arenzano Villa Pallavicini, Cedro del Libano di 25,0 metri

LIGURIA: Genova, Arenzano Villa Pallavicini, Falsa canfora di 15,0 metri

LIGURIA: Genova, Arenzano La Colletta, Pino domestico di 18,0 metri

LIGURIA: Genova, Bogliasco Via Mazzini 123, Corbezzolo di 7,0 metri

LIGURIA: Genova, Borzonasca Il Poggio, Castagno di 11,0 metri

LIGURIA: Genova, Borzonasca Abbazia di Borzone, Cipresso comune di 26,0 metri

LIGURIA: Genova, Casella Via Fieschi 45, Cedro del Libano di 30,0 metri

LIGURIA: Genova, Genova Villa Brignole Sale Duchessa di Galliera, Platano orientale di 27,0 metri

LIGURIA: Genova, Genova Nervi - Salita Morelli 8/11, Falso pepe di 12,5 metri

LIGURIA: Genova, Genova Nervi - Villa Groppallo, Pino del Queensland di 28,0 metri

LIGURIA: Genova, Genova Sant'Ilario, Leccio di 18,0 metri

LIGURIA: Genova, Genova Via Mogadiscio 10, Leccio di 15,0 metri

LIGURIA: Genova, Genova Piazza Cristoforo Bonavino 6 Pegli, Sequoia sempreverde di "30,0 (med)

46,0 (max)" metri

LIGURIA: Genova, Genova Piazza Lido di Pegli, Yucca di "8,0 (med)

8,0 (max)" metri

LIGURIA: Genova, Genova Via Garibaldi 9, Faggio a foglie di asplenio di 21,0 metri

LIGURIA: Genova, Genova Via Romolo Gessi 11, Falsa canfora di 24,0 metri

LIGURIA: Genova, Genova Parco storico Villa Pallavicini - Via Ignazio Pallavicini 13 - 7° Municipio Ponente, Palma gigante del Cile di 14,0 metri

LIGURIA: Genova, Genova Parco storico Villa Pallavicini - Via Ignazio Pallavicini 13 - 7° Municipio Ponente, Falsa canfora di 20,0 metri

LIGURIA: Genova, Genova Parco storico Villa Pallavicini - Via Ignazio Pallavicini 13 - 7° Municipio Ponente, Albero della canfora di 36,0 metri

LIGURIA: Genova, Genova Parco storico Villa Pallavicini - Via Ignazio Pallavicini 13 - 7° Municipio Ponente, Cedro del Libano di 25,0 metri

LIGURIA: Genova, Lavagna Santa Giulia di Centaura - Via Senaxi, Leccio di 11,0 metri

LIGURIA: Genova, Ne Monte Porcile, Faggio di 26,5 metri

LIGURIA: Genova, Ne Monte Porcile, Faggio di 20,5 metri

LIGURIA: Genova, Ne Monte Porcile, Faggio di 16,5 metri

LIGURIA: Genova, Rapallo Chiesa di Nostra Signora Assunta - Santa Maria del Campo, Leccio di 25,0 metri

LIGURIA: Genova, Rapallo Golf Club di Rapallo - Via Goffredo Mameli 377, Liriodendro di 40,0 metri

LIGURIA: Genova, Rapallo Chiesa di Nostra Signora di Montallegro, Leccio di "11,0 (med)

16,0 (max)" metri

LIGURIA: Genova, Rapallo Villa Tigullio - Parco Comunale L. Casale, Falsa canfora di 25,0 metri

LIGURIA: Genova, Rapallo Villa Tigullio - Parco L. Casale, Eucalitto blu di 20,0 metri

LIGURIA: Genova, Rapallo Villa Tigullio - Parco Comunale L. Casale, Cipresso di Monterey di 25,0 metri

LIGURIA: Genova, Rezzoaglio Foresta delle Lame - Bosco Fontana, Faggio di 20,0 metri

LIGURIA: Genova, Rezzoaglio Foresta delle Lame - Bosco Fontana, Faggio di "16,5 (med)

17,0 (max)" metri

LIGURIA: Genova, Santo Stefano D'Aveto Allegrezze, Sequoia gigante di 18,0 metri

LIGURIA: Genova, Sant'Olcese Parco Storico Villa Serra - Comago, Cerro di 41,0 metri

LIGURIA: Genova, Sant'Olcese Parco Storico Villa Serra - Comago, Sequoia sempreverde di 38,5 metri

LIGURIA: Genova, Sant'Olcese Parco Storico Villa Serra - Comago, Sequoia sempreverde di "35,0 (med)

35,5 (max)" metri

LIGURIA: Genova, Serra Riccò Avml - Gualdrà, Cerro di 24,0 metri

LIGURIA: Genova, Serra Riccò Avml - Gualdrà, Cerro di 28,0 metri

LIGURIA: Genova, Tiglieto Ponte Medievale, Rovere di 15,0 metri

LIGURIA: Genova, Tiglieto Badia di Tiglieto, Cedro dell'Atlante di "38,0 (med)

40,0 (max)" metri

LIGURIA: Genova, Valbrevenna Nenno - Piazzale della Chiesa, Tasso di 15,0 metri

LIGURIA: Genova, Valbrevenna Maggie, Cerro-Sughera di 8,0 metri

LIGURIA: Genova, Vobbia Vallenzona - Costa, Castagno di 15,0 metri

LIGURIA: Genova, Vobbia Monte Buio, Cerro-Sughera di 6,5 metri

LIGURIA: Genova, Zoagli Piazza XXVII Dicembre, Leccio di 8,0 metri

LIGURIA: Imperia, Bordighera Museo Bicknell - Via Romana 39, Glicine di 7,5 metri

LIGURIA: Imperia, Bordighera Museo Bicknell, Fico magnolioide di 20,0 metri

LIGURIA: Imperia, Bordighera Palazzo Comunale, Fico magnolioide di 14,0 metri

LIGURIA: Imperia, Bordighera Museo Bicknell - Via Romana 39, Fico magnolioide di 22,0 metri

LIGURIA: Imperia, Bordighera Lungomare Argentina, "

Pino di Norfolk" di "20,0 (med)

30,0 (max)" metri

LIGURIA: Imperia, Bordighera Via Tumiati Angolo Via Romana, Pino delle Canarie di 40,0 metri

LIGURIA: Imperia, Borgomaro Maro Castello - Prato della Corte, Roverella di 19,0 metri

LIGURIA: Imperia, Borgomaro Conio - Vallone, Roverella di 30,0 metri

LIGURIA: Imperia, Castellaro Chiesa Nostra Signora di Lampedusa, Leccio di 13,0 metri

LIGURIA: Imperia, Ceriana Passo Furchè, Castagno di 5,0 metri

LIGURIA: Imperia, Chiusanico Agriturismo Casa degli Orti - Via Diano Castello 12, Corbezzolo di 7,5 metri

LIGURIA: Imperia, Diano Arentino Chiesa di San Michele Arcangelo - Diano Borello, Bagolaro di 15,0 metri

LIGURIA: Imperia, Dolcedo Costa Carnara - Nuffian, Olivo di 13,0 metri

LIGURIA: Imperia, Imperia Palazzo della Provincia - Viale Matteotti 147, Pino del Queensland di 26,0 metri

LIGURIA: Imperia, Sanremo Poggio - Via Val D'Olivi 248, Olivo di 12,0 metri

LIGURIA: Imperia, Sanremo Parco Marsaglia, Palma gigante del Cile di 12,0 metri

LIGURIA: Imperia, Sanremo Giardini A. Nobel, Palma del Senegal di 19,5 metri

LIGURIA: Imperia, Sanremo Zampillo - Corso Orazio Raimondo, Palma californiana di "15,0 (med)

18,0 (max)" metri

LIGURIA: Imperia, Triora Chiesa di Sant'Agostino, Ippocastano di 24,5 metri

LIGURIA: Imperia, Triora Chiesa di Sant'Agostino, Ippocastano di 28,0 metri

LIGURIA: Imperia, Triora Borniga - Case Abetin, Acero di monte di 24,0 metri

LIGURIA: Imperia, Triora Chiesa di San Bernardino, Ippocastano di 20,0 metri

LIGURIA: Imperia, Ventimiglia Villa Hanbury, Cipresso messicano di 17,0 metri

LIGURIA: Imperia, Ventimiglia Villa Hanbury, Pino della baia di Moreton di 22,0 metri

LIGURIA: Imperia, Ventimiglia Vico Hanbury 8, Brachychiton di 21,0 metri

LIGURIA: La Spezia, Beverino Palazzo Costa - Via Castagna Rossa 15, Cedro del Libano di 27,0 metri

LIGURIA: La Spezia, Calice al Cornoviglio Monte Ferro, Betulla pubescente di 16,0 metri

LIGURIA: La Spezia, Carrodano Mattarana - Via Primo Maggio, Cerro-Sughera di 18,0 metri

LIGURIA: La Spezia, La Spezia La Gira, Leccio di 16,0 metri

LIGURIA: La Spezia, La Spezia Via Paleocapa - Stazione Ffss, Platano comune di 21,0 metri

LIGURIA: La Spezia, La Spezia Termo - Via Sarzana 932, Magnolia di 25,0 metri

LIGURIA: La Spezia, Lerici Piazza Giuseppe Garibaldi, Tamerice comune di 3,0 metri

LIGURIA: La Spezia, Maissana Passo Colello - Tavarone, Agrifoglio di 16,0 metri

LIGURIA: La Spezia, Monterosso al Mare Santuario Madonna di Soviore, Leccio di "15,0 (med)

18,0 (max)" metri

LIGURIA: La Spezia, Monterosso al Mare Cimitero Comunale, Terebinto di 10,0 metri

LIGURIA: La Spezia, Portovenere Isola Palmaria - Centro Educazione Ambientale, Pino domestico di 16,5 metri

LIGURIA: La Spezia, Rocchetta di Vara Molino Rotato - Pirolo, Roverella di 13,0 metri

LIGURIA: La Spezia, Sarzana Vecchio Ospedale - Via Agostino Paci, Falsa canfora di 20,0 metri

LIGURIA: La Spezia, Varese Ligure Lupo Morto, Corbezzolo di 6,0 metri

LIGURIA: La Spezia, Varese Ligure Case Begagin - Taglieto, Faggio di 22,0 metri

LIGURIA: La Spezia, Varese Ligure Sorgenti del Vara, Faggio di 16,0 metri

LIGURIA: La Spezia, Varese Ligure Pecorara, Maggiociondolo di 11,0 metri

LIGURIA: La Spezia, Varese Ligure Chiesa di Santa Giustina - Cesena, Roverella di 25,0 metri

LIGURIA: La Spezia, Varese Ligure Casareggio, Cerro-Sughera di 15,0 metri

LIGURIA: La Spezia, Vernazza Santuario Nostra Signora di Reggio, Cipresso comune di 20,0 metri

LIGURIA: La Spezia, Vernazza Santuario Nostra Signora di Reggio, Leccio di "18,0 (med)

21,0 (max)" metri

LIGURIA: Savona, Alassio Cavia, Abete di Spagna di 18,0 metri

LIGURIA: Savona, Altare Li Piani, Sequoia sempreverde di 38,0 metri

LIGURIA: Savona, Altare Li Piani, Abete del Caucaso di 34,0 metri

LIGURIA: Savona, Bardineto Costa Abeti, Faggio di 21,0 metri

LIGURIA: Savona, Bardineto Fonte del Gombino, Abete bianco di 27,0 metri

LIGURIA: Savona, Bardineto Fonte del Gombino, Abete bianco di 31,0 metri

LIGURIA: Savona, Bormida Ferriera - Palazzo Pertini, Agrifoglio di 7,0 metri

LIGURIA: Savona, Bormida Resi, Ippocastano di 20,0 metri

LIGURIA: Savona, Cairo Montenotte Traversine, Faggio di 32,0 metri

LIGURIA: Savona, Cairo Montenotte Cascina Miera - Castellazzo, Faggio di 37,0 metri

LIGURIA: Savona, Calice Ligure Carbuta, Leccio di 22,0 metri

LIGURIA: Savona, Calizzano Coletti, Faggio di 40,5 metri

LIGURIA: Savona, Calizzano Rio Nero, Castagno di 18,5 metri

LIGURIA: Savona, Celle Ligure Via Natta, Sughera di 15,0 metri

LIGURIA: Savona, Finale Ligure Valle Aquila, Pino domestico di 24,0 metri

LIGURIA: Savona, Finale Ligure Casa Rocchinotti - Via Brunenghi 114, Magnolia di 20,0 metri

LIGURIA: Savona, Garlenda San Rocco, Roverella di 22,5 metri

LIGURIA: Savona, Giustenice Piazza Don Noli, Cipresso comune di 21,0 metri

LIGURIA: Savona, Loano Castello Doria, Cipresso comune di 20,0 metri

LIGURIA: Savona, Magliolo Melogno - Forte Centrale, Agrifoglio di 13,0 metri

LIGURIA: Savona, Mallare Ferriera di Codevilla, Tuia gigante di 31,0 metri

LIGURIA: Savona, Mallare Benevento, Faggio di "30,0 (med)

30,0 (max)" metri

LIGURIA: Savona, Piana Crixia Erche - Case Tappe, Castagno di 11,0 metri

LIGURIA: Savona, Piana Crixia Nizzè, Rovere di 15,5 metri

LIGURIA: Savona, Pietra Ligure Pinee, Carrubo di 13,0 metri

LIGURIA: Savona, Pietra Ligure Piazza Vittorio Emanuele Ii, Palma da datteri di 24,0 metri

LIGURIA: Savona, Pietra Ligure Trabocchetto - Via della Cornice, Bagolaro di "22,0 (med)

22,0 (max)" metri

LIGURIA: Savona, Rialto Chiesa di San Pietro, Cedro dell'Himalaya di 26,0 metri

LIGURIA: Savona, Sassello Pianpaludo - Miculla, Tiglio nostrale di 25,0 metri

LIGURIA: Savona, Sassello Piampaludo, Tiglio nostrale di 26,5 metri

LIGURIA: Savona, Savona Pian del Merlo, Cerro-Sughera di 21,0 metri

LIGURIA: Savona, Savona Trincata, Abete rosso di 39,0 metri

LIGURIA: Savona, Savona Varnazzino - Via Beato Botta 35, Pino domestico di 21,0 metri

LIGURIA: Savona, Spotorno Mogge, Leccio di 15,0 metri

LIGURIA: Savona, Stellanello Cappella di Santa Maria - Duranti, Roverella di 20,0 metri

LIGURIA: Savona, Urbe Gattazzè, Tasso di 15,0 metri

LIGURIA: Savona, Varazze Castello Marchesi D'Invrea - Piani D'Invrea, Cedro dell'Atlante di 19,0 metri

LIGURIA: Savona, Zuccarello Piazza della Posta, Cedro dell'Atlante di 30,0 metri