’Libriamoci’ guarda alle scuole. Premi a chi... immagina il futuro

Laboratori, presentazioni di libri e buona musica per il terzo giorno di ‘Libriamoci. Leggere ovunque, leggere comunque’, rassegna dedicata alla promozione della lettura organizzata dal Sistema bibliotecario Urbano del Comune della Spezia. Stamani si inizia alle 10, alla mediateca regionale ligure con un laboratorio didattico per le scuole a cura di Federica Iacobelli dal tema ‘Dalla lettura alla scrittura: storie che immaginano il teatro’. A seguire saranno premiate le classi che hanno partecipato al bando ‘Immagina il futuro’. Autrice dal 2005 a oggi di testi teatrali e di soggetti e script per l’animazione, la tv e il cinema documentario, Iacobelli ha lavorato di recente allo sviluppo di una miniserie televisiva live action e di un lungometraggio d’animazione. Nella struttura di via Firenze nel quartiere Umbertino si proseguirà alle 17 con Francesco De Nicola in dialogo con Alessandro Rivali, e la presentazione del libro ‘Camillo Sbarbaro. Scrivere per vivere’, un’occasione importante anche per un omaggio a Giovanni Giudici a 100 anni dalla sua nascita. De Nicola è stato professore di Letteratura italiana contemporanea nell’Università di Genova, dove ha creato e diretto dal 2010 al 2019 la Scuola di Lingua e cultura italiana per stranieri e dal 2015 insegna nel master di Cultura internazionale dell’Università di Granada. Ma non finisce qui perché alle 18.30, sempre in mediateca, Corrado D’Elia presenterà ‘Iliade. Storia di uomini’, ancora con l’intervento di Rivali. Nato a Milano nel 1967 e diplomato alla Scuola d’arte drammatica ‘Paolo Grassi’, D’Elia è attore, regista e autore. Come attore ha raccolto numerosi riconoscimenti, è fondatore e direttore artistico della Compagnia Corrado d’Elia e di Teatri Possibili, e autore dei libri ‘Io, Moby Dick’, ‘Strade maestre. I maestri del teatro contemporaneo’ (con Sergio Maifredi) e ‘Io, Vincent van Gogh’.

La conclusione, alla sera, alla mediateca ‘Sergio Fregoso’, sarà affidata ad Alessandra Sarchi, con il suo reading musicale dal titolo ‘Vive! Eroine che si ribellano al loro tragico destino’ con Daniele Furlati al pianoforte. Sarchi, che vive a Bologna, con Einaudi ha pubblicato i romanzi ‘Violazione’, ‘L’amore normale’, ‘La notte ha la mia voce’ (2017, premio Mondello, premio Wondy e premio Selezione Campiello), ‘Il dono di Antonia’. Con Bompiani il saggio ‘La felicità delle immagini, il peso delle parole’. È anche autrice del podcast ‘Vive! Storie di eroine che si ribellano al loro tragico destino’, diventato un libro e pubblicato da Harper Collins e dei racconti ‘Via da qui’, usciti con Minimum Fax. Tutti gli eventi sono gratuiti ad accesso libero fino ad esaurimento dei posti, prenotabili sul sito www.libriamocisp.it.

Marco Magi