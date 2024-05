’Libriamoci’, che successo!. Ora si guarda al futuro. Spazio ai nuovi autori

Si sono concluse le tre giornate di ’Libriamoci. Leggere ovunque, leggere comunque – Primavera’ giunto alla sua 14ª edizione con un format rinnovato sotto il coordinamento artistico di Alessandro Maggi, che si è confermato un successo di pubblico, avendo sfiorato le 600 persone fra i 12 appuntamenti. Il tema di quest’anno è “Voce del verbo: futuro!” e nel corso degli appuntamenti primaverili si sono avvicendate riflessioni sul destino della letteratura, scrittura e lettura futura, sulle sfide ambientali e climatiche, sulla letteratura teatrale, sul nostro territorio e sulla poesia in occasione del centenario della nascita di Paolo Volponi. Tra gli incontri più partecipati spiccano quelli di Mario Tozzi e di Dario Vergassola. Nel corso della rassegna, è stato bandito anche il concorso di scrittura per le scuole dal tema “Immagina il futuro”. Il concorso, rivolto agli alunni della scuola primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado della Provincia della Spezia, vuole sollecitare una riflessione sul tema del futuro, filo conduttore dell’edizione 2024 della rassegna, attraverso l’elaborazione di un testo scritto in forma di racconto in prosa, saggio, composizione poetica, racconto illustrato, testo teatrale o fumetto.

Libriamoci però non finisce qui: da maggio a novembre grandi protagonisti della primavera, estate e autunno saranno gli incontri promossi dalla collaborazione fra il Sistema bibliotecario urbano e le librerie del territorio nella cornice “Libriamoci d’autore” che avrà inizio già dalla prossima settimana. Non solo, “Libriamoci autori del Golfo” è la parte di Libriamoci dedicata agli autori spezzini che potranno presentare le proprie opere letterarie pubblicate fra il 2022 e il 2024 da case editrici (non saranno prese in considerazione opere auto pubblicate) in appuntamenti specifici all’interno della manifestazione da giugno a ottobre 2024. Un’occasione di promozione della lettura e del libro importante: Libriamoci offrirà infatti una sede istituzionale dove presentare l’opera e la comunicazione all’interno dei canali social e dei siti internet istituzionali. In sede dell’evento, saranno presenti le librerie per la vendita di libri. La manifestazione d’interesse è pubblicata sul sito del Comune della Spezia: https://www.comune.laspezia.it e sul sito di www.libriamocisp.it