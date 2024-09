Libri, teatro e un Castello di parole

Castello di Parole, la rassegna culturale di Riomaggiore, annuncia due nuove occasioni per immergersi nella creatività e nell’approfondimento. Due appuntamenti in cui i protagonisti sono i libri: una rappresentazione teatrale tra parole, tomi e acrobazie e un incontro dedicato a uno dei capolavori della letteratura italiana, il romanzo fantastico “Le avventure di Pinocchio” per un viaggio tra simbolismo e realtà, per ispirare il confronto e il dialogo. Il 28 settembre- “Immaginaria” con il Teatro nelle Foglie in piazza del Vignaiolo, alle 17, lo spettacolo “Immaginaria”, presentato dal Teatro nelle Foglie, vede protagonista Marta Finazzi, laureata in lettere e filosofia, artista di strada, attrice di teatro-circo, acrobata e insegnante di discipline aeree per scelta. Immaginaria è un mondo in cui tutto è possibile, fatto di funi, valigie e libri. È abitato da un buffo personaggio: ai suoi occhi tutto è semplice, e riesce così a dar vita a realtà incredibili, divertendosi a rendere reale la propria immaginazione, grazie ai suoi compagni di gioco: i libri. Uno spettacolo performance che fonde la forza del circo, l’improvvisazione del teatro di strada e la poesia del teatro di figura con maestria e sapienza, adatto a grandi e piccini. Marta Finazzi guida gli spettatori in un mondo fantastico, dove sopra e sotto sono solo parole e la bussola smarrita diventa l’inizio di un nuovo cammino. Il 13 ottobre 2024 - Incontrare Pinocchio con Paolo Magliani, Maurizio Bruschi. Il secondo appuntamento, il 13 ottobre alle 17.30 al Castello di Riomaggiore, sarà un incontro dedicato al capolavoro di Carlo Collodi, intorno al tema: “Pinocchio, libro per bambini o sui bambini? Tra bugie e realtà, nel mito letterario e giornalistico”. Con Paolo Magliani, critico letterario e giornalista, lo scrittore Maurizio Bruschi, autore del libro La Guida ai luoghi di Pinocchio, Filippo Paganini Presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Liguria, si approfondiscono e si discutono i contenuti del celebre romanzo, anticipando le celebrazioni per il centenario della nascita di Carlo Lorenzini, in arte Collodi, avvenuta il 24 novembre 1826. L’incontro propone una riflessione su ciò che rende Pinocchio una lettura destinata più agli adulti che ai bambini, cercando di sfatare un mito. Perché le avventure del burattino non sono semplici vicissitudini infantili, ma autentiche sfide con il mondo reale, prove di metamorfosi e maturazione, che ognuno affronta nella vita. L’incontro è riconosciuto dall’Ordine Nazionale dei Giornalisti nel percorso obbligatorio di formazione e inserito nell’offerta dei crediti di formazione per i giornalisti iscritti all’ordine.

Fabrizia Pecunia, sindaca di Riomaggiore invita la cittadinanza e gli alunni delle scuole a partecipare e commenta. "La cultura è un viaggio continuo tra immaginazione e riflessione, un filo sottile che unisce l’autenticità del teatro con la profondità della critica letteraria. Gli eventi di Castello di Parole rappresentano questa duplice anima: da un lato, l’acrobazia e la poesia di Immaginaria ci trasportano in un mondo dove la realtà si piega alla fantasia, dall’altro, l’incontro su “Pinocchio” ci ricorda quanto le storie più amate possano contenere verità complesse, spesso nascoste dietro un’apparente semplicità. In un dialogo tra arte e parola, la cultura ci invita a perdersi per ritrovarsi, a riflettere e a sognare, perché è proprio attraverso questo intreccio che si rinnova la nostra capacità di interpretare il mondo". Castello di Parole rassegna curata dalla giornalista Ornella D’Alessio e organizzata dal Comune di Riomaggiore, si svolge ogni mese al Castello di Riomaggiore o in altre suggestive location del borgo. Grazie agli interventi di scrittori, giornalisti, pensatori, opinion maker si dibatte su temi di attualità e cultura coinvolgendo il pubblico, la cittadinanza e i turisti di passaggio.