’Levanto in-tenso’, via al cartello di eventi natalizi

Oltre un mese di eventi, tra serate con musica da discoteca e “revival”, ballo liscio e country, concerti rock e di brani classici, e pomeriggi all’insegna dei giochi di società con tombola e carte a farla da padrone. È il programma delle festività natalizie di “Levanto in-tenso”, il cartellone che sarà ospitato nel tendone sul lungomare dal 21 dicembre (inaugurazione con una nottata all’insegna della disco music) al 21 gennaio (chiusura ancora con le danze sui brani passati dai deejay di “Dna Staff”), e dove il 22 dicembre alle 21.15 si terrà il concerto della locale orchestra di fiati con gli auguri del sindaco e la notte di San Silvestro si svolgerà il veglione di capodanno. Ma la tensostruttura è solo uno dei centri nei quali il Comune ha organizzato il programma delle manifestazioni. Altro punto di riferimento per l’intrattenimento (esplicitamente rivolto ai bimbi e alle famiglie) sarà la Casa di Babbo Natale (gestita della Compagnia degli Elfi) di piazza Cavour, dove domani, alle 17.30, convergerà (dopo aver sfilato per le vie del centro) la “Parata di Natale” degli Elfi: nel grande spazio chiuso su tre lati dallo storico convento delle Clarisse l’apertura della Casa di Babbo Natale aprirà ufficialmente il cartellonde, mentre in piazza Staglieno verranno accese le luci natalizie. Sempre in piazza Cavour i tradizionali mercatini dell’ingegno.