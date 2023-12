Lerici premiata con il ’Best Turism Village’

La bellezza di Lerici non è certamente un mistero. E non per caso il borgo marinaro ha appena ricevuto il premio "Best Turism Village 2023" istituito dalle Nazioni Unite per il quale erano in corsa ben 260 candidature di oltre 60 paesi. Una medaglia preziosa che va a rafforzare l’immagine di una delle realtà più conosciute a livello internazionale. "La nostra sfida - spiega il sindaco Leonardo Paoletti - è quella di arrivare alla realizzazione di un progetto che veda Lerici protagonista per 4 stagioni. Non siamo soltanto mare ma possiamo diventare un punto di riferimento per chi ama il trekking, lo sport acquatico ma anche per gli appassionati cercatori di funghi che possono raggiungere la Lunigiana e poi soggiornare da noi. Insomma ragioniamo per un turismo di area sempre più vasta". I dati regionali quindi non la sorprendono ? "La crescita del turismo è il frutto di un sistema che prima non c’era. Mi pare chiaro che anche la politica abbia preso a cuore la situazione e il valore del turismo come spinta di crescita e sviluppo di un Paese e di una Regione ricca di bellezze con la Liguria. In questo il governatore ha avuto ragione nel valorizzare il turismo ma spetta anche alle singole realtà destagionalizzare e favorire la costante crescita nei mesi non balneari".

m.m.