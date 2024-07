Lerici Festival fa tappa a Sarzana. Concerto ’Memoria e speranza’ stasera alla Fortezza Firmafede

Terza tappa del ‘Lerici Music Festival’ che vola fino a Sarzana per atterrare alla suggestiva Fortezza Firmafede. Lì, stasera, alle 21.15, è in programma il concerto ‘Memoria e Speranza’, con protagonisti Alexander Boldachev all’arpa, Miriam Prandi e Boris Andrianov ai violoncelli, e gli Archi della Filarmonica Arturo Toscanini, con la direzione di Gianluca Marcianò (direttore artistico della kermesse). Nel programma melodie di Alexander Boldachev (nella foto), Mieczyslaw Weinberg, Rutka Laskier e Baruch Berliner. Boldachev è un artista svizzero-russo che si spinge oltre i confini del modo in cui le persone identificano l’arpa nel 21° secolo. È diventato un ambasciatore dell’arpa e della musica moderna, concentrandosi sull’inclusione di tutte le generazioni del pubblico. Si è esibito in alcune delle sedi più prestigiose del mondo, come il Teatro Bolshoi, la Carnegie Hall e il Teatro Colon, oltre che al Burning Man, all’inaugurazione della Coppa del Mondo Fifa e a spettacoli notturni con programmi sperimentali. È stato invitato a lavorare con gli studenti di importanti istituzioni come la Juilliard, la Liszt e la Royal Academies of Music, i Conservatori di Milano, Toronto, Pechino, Mosca, San Paolo e Buenos Aires. Con una mente aperta alle collaborazioni e una disponibilità a lavorare con strumenti, cantanti e coreografi diversi, Alexander continua a fare ricerca culturale innovativa.

Marco Magi