L’emozione sui campi da gioco Angel e Josè ai Mondiali di Berlino

di Marco Magi

Emozionati fino alle lacrime i due gemelli Angel e Josè Pena, che partiranno per i Giochi Mondiali Special Olympics di scena dal 17 al 25 giugno a Berlino. Lì parteciperanno a un colorato festival internazionale inclusivo dello sport, con l’obiettivo di diffondere una filosofia accogliente in tutto il pianeta, insieme ad altri 7000 atleti provenienti da 190 Paesi del mondo. Tra loro, questi due studenti spezzini (originari di Santo Domingo) dell’istituto Einaudi Chiodo. dove insegna Alessia Bonati (responsabile per la Liguria degli Special Olympics), che metteranno in mostra le loro doti di cestisti. A proposito, alla Spezia, poi, sabato e domenica, nella caserma dell’Aeronautica Maddalena di Cadimare, verrà ospitata proprio la nazionale di basket Special Olympics, che parteciperà ai Giochi berlinesi e in questi giorni avrà l’opportunità di allenarsi al centro sportivo Basket Dlf La Spezia Claudio Papini.

"Saranno sicuramente due giorni pieni di emozioni – spiega Bonati – che culmineranno con la visita del veliero più bello del mondo, l’Amerigo Vespucci". Ecco poi, l’annuncio che tutti attendevano: Team Liguria Special Olympics, Polisportiva Spezzina, Anffas Onlus La Spezia ed istituto Einaudi Chiodo, con la collaborazione di Regione Liguria, Provincia della Spezia, i Comuni di Spezia, Riccò del Golfo e Porto Venere, e gli enti militari, organizzeranno in città, dal 12 al 15 ottobre, i ‘Play The Games Special Olympics’ di basket e atletica leggera, la manifestazione nazionale più grande dedicata alle persone con disabilità intellettiva della nostra regione, con circa 1200 atleti che arriveranno da tutta la penisola. La cerimonia d’apertura si svolgerà il 13 ottobre alle 18 in piazza Europa. Tra i partner dell’iniziativa: Tarros, Confartigianato della Spezia, Cna della Spezia, Rotary della Spezia, Parco delle Cinque Terre, Mbda, Panathlon della Spezia, Ewmd, La Nazione, Centro studio danza Dancing Project, Lion Roverano, Tls, i videomaker Sara Bonati e Saul Carassale, con il sostegno di Crèdit Agricole Italia. "Angel e Josè porteranno un po’ di Liguria ai Mondiali – commenta l’assessore regionale Giacomo Giampedrone –. Come Regione siamo orgogliosi di aver sostenuto un’iniziativa meritoria come i ‘Play the Games’, che da anni contribuisce a coinvolgere le persone con disabilità nello sport. L’obiettivo, anche nel nostro territorio, è quello di rendere sempre più inclusivo questo settore, tanto prezioso per l’inclusione sociale, rendendolo in grado di portare benefici ed accogliere le esigenze di tutti i cittadini".

Poi, la parola al sindaco Pierluigi Peracchini: "Sono certo che i due ragazzi sapranno tenere alti i colori nazionali e anche quelli del nostro territorio. Ringrazio i membri di Anffas La Spezia per il lavoro straordinario che svolgono ogni giorno insieme a questi ragazzi. L’esempio che ci arriva da questi atleti, deve essere di stimolo per tutti noi, non solo nel contesto sportivo, ma anche nella vita di tutti i giorni". E dopo l’intervento dell’assessore Marco Frascatore ("le eventuali diversità dimostrano di essere un vero e proprio valore aggiunto"), Alessia Bonati, vero motore di tutta l’organizzazione che conta decine di persone impegnate con passione, spiega dove trova tutta l’energia. "Basta osservare almeno una volta gli atleti allenarsi in palestra o sui campi – ha detto – e tutto viene da sé".