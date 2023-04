Legge 194, sit-in per rafforzare i consultori e dare più assistenza

Chiedono la garanzia della piena applicazione delle Legge 194 e il rafforzamento dei consultori pubblici. A chiederlo – "Vista la situazione critica della sanità spezzina.." sono le associazioni Coordinamento donne Cgil, Non una di meno, Conferenza donne democratiche Pd, Arci, Coordinamento femminile Anpi, Unione donne italiane, Coordinamento pari opportunità Uil, Raot, Italia Viva, + Europa, Rifondazione Comunista, Azione, Orizzonte Spezia, Cellula Coscioni La Spezia, UAAR che hanno deciso di manifestare sabato 15 aprile in piazza Mentana, dalle 16 alle 18. "Vogliamo che si prenda coscienza del problema e che si lavori perché la salute della donna e la sua libertà di scelta siano tutelate in ogni loro sfaccettatura: rafforzando la rete dei consultori pubblici per sostenere le situazioni di fragilità degli individui, potenziando le strutture sanitarie per garantire la piena attuazione della legge – scrivono – e il diritto all’aborto in sicurezza, tutelando nuovi diritti come l’accesso gratuito a contraccettivi e a cure e controlli ginecologici".