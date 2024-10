Le onorificenze civiche agli spezzini meritevoli

Sono state consegnate nel corso della cerimonia in Prefettura le onoreficenze. Una medaglia d’oro per il valore civile è andata alla memoria di Romano Mantegazza l’anziano di Santo Stefano Magra deceduto dopo le percosse ricevute per salvare la sua badante dall’aggressione di un uomo e tre d’argento. Due nuovi commendatori e nove cavalieri. Le onorificenze sono state consegnate dal Prefetto Maria Luisa Inversini. Medaglie d’argento Alessandro Righi, Enrico Da Pozzo, Diego Rapallini.

Alla cerimonia ha fatto seguito la consegna delle Onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Sono commendatori: Cosetta Fontanesi, Roberto Guido Sgherri. Cavalieri: Damiano Angelotti, Andrea Alessandro Annò, Nicola Carozza, Paolo Faconti, Stefano Landi, Emanuele Maccioni, Massimiliano Mongillo, Maurizio Palla, Paolo Spina.