Le Giornate Fai d’Autunno a Tellaro. Visita agli affreschi del XIV secolo

Tornano per la tredicesima edizione, sabato e domenica, le Giornate Fai d’autunno. Per questa occasione, la delegazione Fai della Spezia condurrà i visitatori a Tellaro, il borgo che ha ammaliato poeti, pittori, scrittori. Tra l’altro, come abbiamo segnalato nei giorni scorsi, quest’anno un comitato spontaneo di tellaresi e di amanti di questo borgo ha candidato Tellaro e la Chiesa di San Giorgio (quella della leggenda del polpo campanaro) al censimento 2024 de I Luoghi del Cuore: attualmente è quarta con 4.248 voti, ma il podio è a una manciata di clic più avanti (per votarlo https://fondoambiente.it/luoghi/borgo-di-tellaro?ldc Tellaro).

Si potrà arrivare a Tellaro sia con mezzi propri che con i mezzi pubblici consueti ma per l’occasione, grazie al contributo del Comune di Lerici, anche con navette gratuite che partiranno dal parcheggio La Vallata della Venere Azzurra. Gli orari di visita saranno i seguenti: sabato dalle 10.30 alle 18, domenica dalle 10 alle 18. Giunti all’entrata del borgo, il percorso inizierà dalla piazzetta ai piedi della Chiesa Stella Maris dove ci sarà il banco Fai per la registrazione. Si visiterà quindi la Chiesa Stella Maris, poi la Chiesa di San Giorgio e la Marina. Se ne visiterà prima l’esterno e poi l’interno dove i presenti avranno una sorpresa: un video con le immagini di alcuni affreschi rinvenuti di recente e risalenti al XIV secolo, facenti parte del nucleo originario della chiesa e che si consideravano perduti. Inoltre, per chi vorrà, firmando una liberatoria, si potrà anche salire sul tetto della chiesa. Si passerà infine all’Oratorio di Santa Maria in Selàa. Ad accompagnare i visitatori gli Apprendisti Ciceroni, studenti delle scuole superiori della provincia. Le Giornate Fai saranno arricchite da diversi eventi collaterali: una mostra di artisti locali all’interno dell’Oratorio di Santa Maria; un’esposizione di antichi strumenti di lavoro tipici di Tellaro alla Società di Mutuo Soccorso; un concerto di musica classica all’interno della Chiesa di San Giorgio sabato alle 17; un mercatino dell’ingegno e degli hobbisti davanti alla Chiesa di Stella Maris; banchi con vendita di torte salate su iniziativa della Unione sportiva Tellaro. Per gli amanti delle attività all’aria aperta, accompagnati da una guida ambientale escursionistica, una passeggiata fino al Portesone. La camminata ha una durata di circa 1 ora e mezza (andata e ritorno) e sono necessari scarponcini da trekking. Le passeggiate si terranno sabato alle 16.30 e domenica alle 11, con partenza dal banco Fai. È richiesta la prenotazione via e-mail scrivendo a [email protected], specificando a quale delle due camminate si sia interessati e il numero di persone.

Marco Magi