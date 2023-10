"Le foglie ingiallite di Marco Raiti a Sarzana: Romanzo tra Marinella e Golfo"

Giovedì alle ore 17.30 nella biblioteca civica Martinetti di Sarzana lo scrittore Marco Raiti presenta il suo quarto romanzo “Le foglie ingiallite”, edito da Cavinato Editore International. Raiti ritorna con una nuova pubblicazione dopo otto anni dall’ultima sua opera “Il manoscritto”. Il nuovo romanzo è ambientato nelle zone dove risiede l’autore: in particolare Marinella di Sarzana con la sua pianura scavata dal Magra, ma anche nel Golfo dei Poeti, nei caratteristici paesi di Lerici e Tellaro a cui l’autore è particolarmente legato per avervi trascorso la propria infanzia. Le vicende narrate si svolgono tra settembre ed ottobre, come si deduce dal titolo; protagonisti Tommaso: un sacerdote in preda ad una crisi di fede, Alberto: un professore di mezz’età ateo ed Eva: una giovane ragazza orfana di entrambi i genitori. Il libro verrà presentato e commentato da Carmen Claps alla presenza dell’autore. Ingresso libero, info 0187 614284 o 334 3147046