L’assistenza territoriale. Ambulatorio specialistico. Appello per nuovi medici

Una ’chiamata alle armi’ rivolta ai medici specialisti per consentire ai monterossini di sostenere le visite in paese anzichè gravarsi di lunghi, faticosi e dispendiosi viaggi. A lanciarla,ancora una volta, è la locale pubblica assistenza che dal 2023, in collaborazione con il Comune, ha avviato il progetto ’Ambulatori specialistici’, una risposta diretta alle esigenze di una comunità situata in una zona isolata, lontana dai principali centri urbani e spesso difficilmente raggiungibile. Monterosso, infatti, affronta molte sfide legate alla mobilità, aggravate sia nei mesi estivi, a causa del sovraffollamento dei mezzi pubblici da parte dei turisti, sia in inverno, quando si verifica una notevole riduzione dei collegamenti ferroviari. "Queste difficoltà rendono problematico per gli abitanti l’accesso regolare alle cure mediche specialistiche. Il progetto – spiega la presidente, Roberta Busco – si propone di superare queste barriere, facilitando l’accesso alle cure specialistiche direttamente all’interno del territorio. Offrendo un’ampia gamma di specializzazioni mediche, dall’osteopatia all’ottico, e garantendo una presenza costante di specialisti". Gli studi sono ubicati al piano terra del municipio; con l’ambizione di estendere ulteriormente i servizi, la pa sta cercando specialisti in dermatologia, podologia, nutrizione e psicologia e psicoterapia, disposti a offrire il loro impegno per almeno una volta al mese. "È essenziale che i medici che desiderano aderire a questa iniziativa comprendano che il loro impegno rappresenta un significativo servizio alla comunità, volto a migliorare la qualità della vita e a promuovere una maggiore residenzialità" dice la Busco. La pubblica assistenza si occuperà della completa gestione degli studi, permettendo a ogni specialista di concentrarsi esclusivamente sul proprio impegno professionale.

Matteo Marcello