"Lasciata a casa dopo 29 anni di lavoro. Con due figli e un mutuo da pagare"

La Spezia, 1 giugno 2022 - Ha 49 anni e da quando ne aveva 19 anni ha sempre lavorato per Coopservice. Ha iniziato dai gradini più bassi facendo le pulizie nel vecchio ospedale San Bartolomeo. Poi è diventata ausiliaria e successivamente è passata al multiservizio. Un impegno costante fatto di dignità e rigore. In 29 anni di lavoro è rimasta a casa in malattia soltanto per il periodo complessivo di un anno: due attacchi ischemici e un incidente stradale. Poi sempre al lavoro. Nel 2004, per un anno, ha studiato a Massa ottenendo la qualifica di operatore socio sanitario e da lì un cambio di passo in meglio, nel 2010 arriva il riconoscimento in busta paga. E con il miglioramento della remunerazione la possibilità di accedere a un mutuo per comprarsi la casa. Graziella Lio, una bella signora di quasi cinquant’anni fa parte di quelle 120 oss che da oggi non hanno più un lavoro. La realtà per quanto già complicata diventa un incubo. "Mi ero preparata per l’esame lavorando e destreggiandomi tra le difficoltà famigliari visto che nel frattempo mi sono separata anche da mio marito – spiega consapevole di aver fatto tutto il possibile e nello stesso tempo di aver subito una grave ingiustizia –. Le lascio immaginare le difficoltà. Poi quando arrivo a dare l’esame mi hanno fatto sedere, insieme ad altre colleghe, su delle gradinate del palazzetto dello sport a Genova con una tavoletta di legno sulle gambe. Non le dico il disagio. Poi queste domande a risposta multipla – e resto del parere che alcune di essere non tornavano –, dovevamo fare i conti anche con uno dei supervisori che ogni tanto urlava “mancano tot minuti!“ Difficile concentrarsi, per me è stato un concorso scandaloso". Durante la pandemia non si è tirata indietro, come le sue ...