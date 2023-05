L’Arpal boccia il nuovo ripetitore Stop all’installazione dell’antenna

I valori di attenzione attualmente vigenti in materia di campi elettromagnetici non sarebbero rispettati con l’installazione di un nuovo ripetitore. Con questa motivazione, messa nero su bianco da Arpal nell’ambito della conferenza di servizi, il Comune della Spezia ha stoppato l’installazione nel quartiere della Pieve di una nuova stazione radio base per la telefonia mobile, chiesta da uno dei colossi delle telecomunicazioni. L’impianto, nei piani dell’azienda, sarebbe dovuto sorgere in via Pieve, a poca distanza dal campo sportivo ‘Pieroni’, ma le verifiche effettuate dagli enti coinvolti nel corso della conferenza dei servizi hanno fatto emergere problematiche tali da spingere gli uffici comunali della Spezia a concludere negativamente il procedimento, rigettando dunque l’istanza della società di telecomunicazioni. A determinare la conclusione negativa dell’iter sono stati il parere di Arpal e, successivamente, quello dell’ufficio Ambiente del Comune. Determinante quanto scritto dai tecnici dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente: "Considerati i dati tecnici, le valutazioni previsionali di campo elettromagnetico presenti nella perizia e fatte considerando gli altri impianti presenti nel sito, i valori misurati di fondo ambientale e presenti nella documentazione, si ritiene che a installazione avvenuta non saranno rispettati i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità attualmente vigenti in materia di campi elettromagnetici, definiti dalla legge". Un parere tranciante che ha di fatto posto fine al procedimento amministrativo, nonostante sulla medesima istanza di fossero pronunciati favorevolmente la Soprintendenza, nonché gli uffici comunali geologico e quello dei Progetti speciali.

mat.mar.