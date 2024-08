L’amore? Non lo vede nessuno. Giovanni Grasso a ’Un mare di libri’

Con il portavoce del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, si concluderà la rassegna ‘Monterosso un mare di libri’. Stasera, a partire dalle 21.30, al Molo dei Pescatori a Monterosso, Giovanni Grasso presenterà ‘L’Amore non lo vede nessuno’, pubblicato da Rizzoli; interverranno Filippo Paganini, presidente dell’Ordine dei giornalisti della Liguria e Giovanni Tortorolo dell’agenzia Askanews. Grasso ha confezionato un romanzo inaspettato, un’indagine spietata sul senso autentico dell’esistenza, che costringe il lettore davanti allo specchio, occhi negli occhi con la parte più oscura di sé e si interroga sulla necessità di perdonare e di perdonarci. "Ogni martedì pomeriggio, per sessanta minuti esatti, in un anonimo bar di provincia – racconta l’autore – Silvia incontra, di nascosto, un affascinante sconosciuto. Sono legati da un patto. Lui ha promesso di rivelarle ogni particolare sulla sua relazione con Federica, la sorella di Silvia morta da pochi giorni in un incidente stradale in circostanze sospette. Lei, in cambio, si è impegnata a non fare ricerche per scoprire l’identità del suo misterioso interlocutore. Ma il racconto di quell’uomo senza nome, colto e raffinato, è davvero attendibile? E fino a che punto Silvia può fidarsi di lui? La ricerca della verità, in un crescendo di colpi di scena, sarà un percorso sorprendente e doloroso, che porterà Silvia ad affrontare un groviglio di contraddizioni e segreti indicibili, tra amori assoluti e giochi di potere. Il mondo che Federica abitava, nel quale è facile smarrire il confine tra innocenza e colpevolezza. Il volume esplora con profondità temi universali come il peccato e il perdono, riflettendo sulla natura imperfetta dell’essere umano.

La capacità dell’autore di presentare questi temi profondi con una leggerezza apparente, è una vera arte. Con Giovanni Grasso si chiude in grande stile, quindi, l’ottava edizione di ‘Monterosso: un mare di libri’ – che ha riscosso un grande successo in ogni sua tappa, sempre ad ingresso libero – a cura di Marco Ferrari, organizzata dal Consorzio Turistico Cinque Terre e dal Comune di Monterosso con il patrocinio del Parco Nazionale Cinque Terre, la collaborazione della pro loco Monterosso e i contributi dell’Hotel Porto Roca, Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana, Sanlorenzo Yachts Spa, Confartigianato e Cna La Spezia.

Marco Magi